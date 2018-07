Prisma rechazó la única oferta y pedirá al Gobierno más tiempo para vender

"Sólo venderemos si la oferta nos convence", dice, tajante, el presidente de uno de los bancos privados líderes, en alusión a Prisma, que los 14 bancos dueños deben vender el 51% en septiembre, según lo acordado con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y luego tienen un año más para desprenderse del 49% restante.

Pero hubo una sola oferta vinculante por u$s 1200 millones por parte de Advent en conjunto con Bain (ya compraron Nets en Dinamarca juntos), que fue rechazada por los dueños de Visa, Banelco y Pagomiscuentas, que apuntan a cerca de u$s 2000 millones. De hecho Goldman Sachs, que tiene el mandato de venta, la valuó entre u$s 1500 y u$s 2000 millones.

Los banqueros pidieron una reunión donde estuvieran el Ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Comercio, Miguel Braun; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Comercio, José Ignacio García Hamilton; y el titular de la CNDC, Esteban Greco. Como Braun estuvo de vacaciones, lo pasaron para la semana pasada, pero ahí los banqueros eran los que no podían, entonces finalmente la cita será esta semana. Prisma pedirá extender el plazo de venta "hasta que haya mercados abiertos. Eso se ve el día que las empresas puedan salir a abrir el capital en el exterior y a emitir deuda afuera. Ahí Prisma es vendible", revela, en estricto off the record, el CEO de uno de los bancos que integra la mesa chica de decisiones. "Hoy está todo cerrado para Argentina. Debemos repetir con mercados abiertos. Entre que empezamos la transacción en febrero y julio se destrozó Argentina", señala.

Un alto funcionario del Gobierno se imagina que los bancos pedirán tres meses más de plazo, de modo de tener hasta fin de año, y que puedan poner un proceso nuevo de ofertas vinculantes: "No entiendo lo que dicen de abrir los mercados. Sí hubo turbulencias en el tipo de cambio, pero habría que preguntar a todos los que hicieron las ofertas no vinculantes por qué no se presentaron a las vinculantes. Ellos ya conocen la compañía, con lo cual una vez arreglado un poco la macro y estabilizado el tipo de cambio, no habría problemas. Habría que analizar bien lo que pide Prisma, ya que la idea es que se venda y terminar con la integración vertical".

Según pudo saber El Cronista, hubo siete ofertas no vinculantes por hasta u$s 2800 millones, pero fue en otro contexto de país. Incluso, hubo algunos oferentes que sabían que no se iban a presentar en las vinculantes pero, como se dice en el poker, "pagaron para ver".

El presidente de una multinacional de tecnología, que sigue en detalle el deal, comenta que "los banqueros piden extender el plazo para tratar de encontrar una oferta mejor, pero en este contexto nadie se anima a hundir tantos cientos de millones de dólares en Argentina, ya que el punto de equilibrio se te va diez años para atrás. El Gobierno seguro les extenderá el plazo, porque sabe que sino los bancos le pueden sacar el financiamiento a las Lebac y a las Letes". Por lo tanto, el ejecutivo sostiene que, por ahora, los 14 bancos seguirían siendo los accionistas de Prisma, "ya que ellos cumplieron en sacar a la venta las acciones. Pero si no hay oferta qué vas a hacer, ¿los vas a obligar a desinvertir con una Ley de Defensa de la Competencia?", se pregunta.

A su juicio "el problema de la oferta de Advent es que está vinculada a la apertura de los mercados, lo que hace que la oferta sea endeble. Porque si no tenés la posibilidad de emitir y colocar afuera, no sé si tendrían la posibilidad de conseguir el financiamiento. Habrá que esperar hasta que se estabilice la situación macroeconómica y no haya más saltos del dólar".