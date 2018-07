Nuevos proyectos de shale gas ya no contarán con subsidios a la producción

El ministro de Energía, Javier Iguacel, anunció que la Resolución 46 de marzo de 2017, que establece un régimen de incentivos para la inversión en gas no convencional (shale gas) en la Cuenca Neuquina, será la última medida que se toma de estímulo al sector. La resolución fija para este año un precio sostén de u$s 7,5 el millón de BTU (MBTU), la unidad de medida del gas, para nuevos proyectos en shale gas en la Cuenca Neuquina y con un cronograma decreciente, a razón de u$s 0,50 cada año, hasta el 31 de diciembre de 2021. La medida no afecta a los proyectos en curso que ya tenían el beneficio, ni tampoco a aquellos ya presentados y que se encuentran en etapa de observación por parte de las autoridades.

La decisión abarca también a la Cuenca Austral, que la cartera energética incluyó en el programa de estímulo a las inversiones para la producción de gas natural de reservorios no convencionales, a través de la Resolución 447, emitida en noviembre de 2017. Entre las petroleras había algunos indicios que advertían sobre la posibilidad de que el Gobierno decidiera frenar los incentivos, como por ejemplo cierta demora en la evaluación de los proyectos presentados hasta ahora.

El anuncio corrió por cuenta del propio ministro Iguacel durante una visita de dos días a Neuquén a fines de la semana pasada, donde recorrió yacimientos de diversas operadoras, entre ellas Loma Campana (YPF), Aguada San Roque (Total, Wintershall, PAE, YPF) y Vista Oil & Gas, la petrolera que dirigen el ex titular de YPF, Miguel Galuccio y Gastón Remy, ex CEO de Dow Argentina, y que a tres meses de comenzar las operaciones realizó allí la primera perforación.

"Los contratos que están se van a respetar, lo que estaba ingresado se evaluará y de acá para adelante no vemos necesidad de seguir con esa política", precisó Iguacel. La Resolución 46 establece un precio mínimo de 7,50 u$s/MBTU para este año, que bajan a 7 u$S/MBTU en 2019, a 6,50 u$S/MBTU al año siguiente, finalizando con 6 u$s/MBTU en 2021.

"No vemos la necesidad de seguir con esa política de estímulo porque el estímulo ya funcionó, ya dio resultados. Tenemos desarrollos masivos, nos sobra gas en verano y los costos de producción han bajado", consideró el ministro.

En rigor, el subsidio fue una respuesta del Gobierno a las tensiones que el año pasado se dieron en Vaca Muerta cuando se desplomaba el precio internacional y en Neuquén comenzaron las suspensiones y despidos por parte de las petroleras. Pero en este juego ahora empezó a tallar la decisión del gobierno de recortar gasto público en todas las áreas, y Vaca Muerta parece no ser la excepción.

Hay que recordar también que para incentivar el desarrollo de nuevas inversiones en la promisoria formación Vaca Muerta, el Gobierno buscó dar señales de precios, que en efecto, dieron resultado. Un caso puntual en este sentido fue el proyecto Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, que empezó a desarrollar el proyecto hace dos años y hoy ya produce 8,5 millones de m3 de gas no convencional en Neuquén, cerca del 10% del total de producción de Vaca Muerta. En este tiempo Tecpetrol ya lleva realizados 370 pozos, con una inversión de u$s 1300 millones de los u$s 2300 millones previstos hasta fin de 2019.

Según pudo saber este diario hasta el momento hay ocho proyectos que reciben el precio subsidiado de 7,50 u$s/MBTU. Otros proyectos presentados y a la espera de la aprobación del ministerio son El Orejano (YPF), Río Neuquén (YPF), Aguada de la Arena (YPF), Octógono Fiscal-Al Norte de la Dorsal-Dadin (YPF), Centenario Centro (Pluspetrol), La Calera (Pluspetrol), Punta Senillosa (Tecpetrol) y Los Toldos I Sur (ExxonMobil). El diferencial de precios no es menor. Por ejemplo, el precio promedio que recibe YPF por venta de gas en boca de pozo es de 4,84 u$s/MBTU.