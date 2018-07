Grupo Callao: el tank de Alberto Fernández pide frenar baja de retenciones a la soja

Apenas apareció en la boca de algún funcionario la palabra retenciones, varios de los representantes de las entidades gremiales agropecuarias, conocidas por el antojadizo metonímico “campo”, se pusieron en alerta. Ni las desmentidas en serie que le siguieron alcanzaron para disipar la fuerte sensibilidad que despertó en esos sectores la mera idea de revisar la política presente sobre la materia, aunque el clima fraterno que recibió a la vicepresidente Gabriela Michetti en la Expo Rural mostró que, por ahora, la casa impositiva del campo está en orden. En ese contexto, es difícil predecir cómo les habrá caído a los ruralistas la difusión del documento “Lineamientos para superar la crisis económica” que presentaron este viernes los integrantes del Grupo Callao, un tin tank de jóvenes economistas liderados por Alberto Fernández que se propone sumar masa critica a una eventual unidad peronista en 2019.

El trabajo, que parte de la caracterización de que “a mil días del gobierno de Cambiemos confirmamos el fracaso de la política económica”, se plantea, entre otras cosas, frenar la baja de retenciones a la soja que Mauricio Macri candidato comprometió hacer gradualmente hasta su eliminación, además de evaluar la posibilidad de aumentar las del trigo y el maíz y restablecer las de la minería.

En su capítulo “fiscal”, el trabajo propone: “Reintroducir retenciones a las exportaciones mineras, las cuales podrán generar un bono fiscal para promover inversiones en la cadena productiva local, en particular en ingeniería e I+D en el país.Las empresas mineras que inviertan en el desarrollo de proveedores de manufacturas y tecnologías locales, podrán recuperar dichas retenciones. Frenar la reducción de las retenciones a las exportaciones de soja y evaluar la posibilidad de incrementar en el caso de trigo y maíz, en función de la evolución del tipo de cambio y la rentabilidad del sector. - Una parte de las cargas impositivas obtenidas será destinada a la constitución de un fondo de fomento de las exportaciones argentinas. Todos los proyectos exportadores genuinos y viables, de todos los sectores, regiones y tamaños de empresas, recibirán financiación en condiciones de fomento a mediano y largo plazo”.

Alberto Fernández conoce de memoria la percepción que tiene este tema en los ruralistas. El era jefe de Gabinete de Cristina Fernández cuando en marzo de 2008 se implementó la resolución 125 que imponía retenciones móviles a las exportaciones de productos agropecuarios.

El Grupo Callao está integrado por Santiago Cafiero, Guillermo Justo Chaves, Cecilia Todesca, Miguel Cuberos, Matías Kulfas, Camila García, Fernando Peirano, Federico Martelli, Natalia De Sio, Agustín D´Atellis, Aníbal Pitelli, Cecilia Gómez Mirada y Victoria Tolosa Paz. Se llama Callao porque se reunen en un bar de Lavalle y Callao y hay quienes ven en él reminiscencias con aquel Grupo Calafate, que se armó para proveer de ideas al kirchnerismo emergente.

Como se puede apreciar, hasta en los apellidos, se nota el linaje peronista, además de que los vasos comunicantes del grupo se ramifican hacia las distintas carpas del justicialismo y hasta hay conexión sanguínea con el oficialismo. Santiago Cafiero es hijo de Juanpi Cafiero; Cecilia Todesca es hija del actual director del Indec; Camila García viene de La Cámpora; Federico Martelli fue animador del MUP (Movimiento de Unidad Peronista), junto con Fernando Peirano, el primo del ex ministro de Néstor Kirchmer y ex economista de la UIA, Miguel Peirano. Se puede mencionar, además, a Guillermo Justo Chaves, que trabajó con Florencio Randazzo en Transporte y lo acompañó en sus incursiones electorales, como a Victoria Tolosa Paz, que es la esposa de Enrique “Pepe” Albistur, exsecretario de Medios de la Nación.

"Queremos abrir el diálogo con todos. Para nosotros es tan peronista Urtubey como D´Elía", dijo un vocero a El Cronista, que a la vez adelantó que el grupo quiere proyectarse al interior, armando delegaciones en las provincias. "Nos están llamando de todos los lados. Somos partidarios de una gran Paso de toda la oposición peronista", dijeron.

El trabajo que presentaron el viernes no solo habla del campo y las retenciones. Aborda todos los capítulos de la vida económica y exhibe un tono muy duro con el Gobierno. “El gobierno ha sido irresponsable y dogmático. Apostó con una integración acrítica al mundo que ha amplificado las vulnerabilidades estructurales de nuestra economía”, dice en uno de s us párrafos, para luego rematar: “El sesgo ideológico del gobierno y la pertenencia de parte importante del equipo económico al mundo de las finanzas especulativas guiaron la toma de decisiones”. Y advertir que como consecuencia de los cual “el resultado ha sido un incremento muy notorio en los niveles de endeudamiento (particularmente en moneda extranjera) y un stock inmanejable de activos emitidos por el BCRA. Durante el proceso, algunos pocos se beneficiaron mientras que la mayoría sufre las consecuencias de una economía que no crece y que no genera empleo digno. La respuesta a la crisis parte de una premisa errada”.

Para el Grupo Callo “el problema no es el déficit fiscal, el problema es que los dólares no alcanzan. Si durante los dos primeros años de gestión del gobierno de Macri pareció que las medidas restrictivas sobre la compra de dólares eran innecesarias, esa sensación ha sido únicamente el producto de un proceso vertiginoso de endeudamiento en moneda extranjera”.

Según el Grupo “la única salida es poner a la Argentina a producir. Si no despertamos y estimulamos a la Argentina productiva, no hay solución que incluya a los 44 millones de argentinos. La salida que se propone hoy con el auxilio del FMI, es una salida inviable. Una salida que al poco de andar necesita definir a cuántos argentinos tenemos que dejar afuera del circuito del trabajo y del consumo”.

Además del capítulo dedicado a las retenciones en la parte de política fiscal del trabajo, el documento que presentaron propone, en cuanto a “Política comercial, restablecer un sistema de monitoreo de las importaciones en sectores sensibles y donde se presentan mayores riesgos de pérdidas de empleos, identificando prácticas de competencia desleal y restableciendo el sistema de estadística de comercio exterior. Este sistema no incluirá a todos los sectores sino exclusivamente a aquellos donde se observan los mayores problemas en términos de competencia desleal y riesgos sobre el empleo”.

En materia de empleo dicen que debe “extenderse el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para defender el empleo formal, herramienta de probada eficacia en momentos recesivos 2001-2002 y 2009. Y reimplantar el monotributo social para la agricultura familiar”.

“La Argentina tiene que reconstruirse uniendo conocimiento con producción y recursos naturales. Tenemos que seleccionar proyectos y sectores y ponernos en marcha. Existen ejemplos diversos: agricultura de precisión”, sostiene en otro tramo el trabajo, lo que podría operar como conclusión.