Un Mundial positivo para Twitter

Twitter tuvo una ganancia récord gracias a unos ingresos en el segundo trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, al tiempo que dijo que las penalizaciones contra usuarios que se comportan "mal" han sido beneficiosas pese al descenso de usuarios mensuales. La firma aumentó la retirada y suspensión de cuentas en los últimos meses, argumentando que es una de las razones por las que el número de usuarios mensuales cayó en 1 millón, hasta los 335 millones. Aunque analistas financieros esperaban una subida de 1 millón de usuarios y los resultados podrían aumentar las preocupaciones sobre si Twitter tiene una estrategia clara para incrementar la utilización de su plataforma y los ingresos. El presidente Jack Dorsey dijo que los usuarios diarios crecieron un 11% comparado con 2017, indicando que esto demuestra que abordar los "problemas de comportamiento" está convirtiendo a la plataforma en un servicio diario. Las ventas de u$s 711 millones, procedentes en su mayoría de la publicidad y con un alza del 24% desde el año pasado, superaron la estimación promedio de u$s 696 millones según Thompson Reuters. Twitter informó que se benefició de dos semanas del Mundial de Fútbol en el segundo trimestre, con ingresos de u$s 30 millones generados por los avisos relacionados con el evento. Las utilidades fueron de u$s 100 millones, con un impulso de u$s 42 millones debido a un cambio en la contabilidad fiscal. Se trató del tercer trimestre seguido sin pérdidas