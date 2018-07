Gracias al negocio de la "nube" Amazon ingresa u$s 2500 millones

El gigante estadounidense del comercio online Amazon multiplicó por 12 sus ganancias netas trimestrales, hasta los u$s 2500 millones, nuevamente impulsado por sus actividades relacionadas con la "nube", según se comunicó este fin de semana.

El fuerte incremento de los ingresos para el trimestre concluido el pasado junio se explica por una base de comparación favorable, pues las ganancias netas del segundo trimestre de 2017 se vieron afectadas por las depreciaciones de activos, que hicieron caer sus ganancias netas a u$s 197 millones.

Por acción, las ganancias reportadas cotizaron a razón de u$s 5,07, el doble de lo esperado por los mercados. El sólido rendimiento de la compañía está impulsando su valor bursátil hasta el punto de disputar a Apple el cetro como la mayor empresa cotizada. Junto a Microsoft, que publicó resultados hace una semana, libran a una carrera cada vez más peleada por llegar antes al billón de dólares de capitalización. El alza en los ingresos se explica también porque integra ya los supermercados Whole Foods.

En cambio, su cifra de facturación, de u$s 52.900 millones (+39%), es menor de lo previsto por diversos analistas, que la estimaban en unos u$s 53.270 millones. Geográficamente, aumentó un 44% en América del Norte (u$s 32.170 millones) y un 27% a nivel internacional ( u$s 14.600 millones).

Además, el grupo, invocando efectos futuros de cambios desfavorables, dio previsiones por debajo de las expectativas para el tercer trimestre, esperando una facturación entre u$s 54.000 y u$s 57.500 millones, cuando los mercados esperaban u$s 58.000 millones.

Convertida en la verdadera fuente de ingresos del grupo, su división "cloud" (nube) llamada Amazon Web Services (AWS) experimentó un aumento del 50% en su facturación, a u$s 6100 millones, ligeramente mejor de lo esperado en promedio por los analistas.

Si a principios de años sus ventas netas subían un 49% hasta situarse por encima de los u$s 5440 millones, entre abril y junio se han vuelto a disparar en similar porcentaje. Esto quiere decir que han pasado de los u$s 4100 millones registrados en el segundo trimestre de 2017 hasta los mencionados u$s 6100 millones.

Así, en esta primera mitad del año que se ha cumplido ya, AWS rebasa los u$s 11.500 millones de dólares. En este aspecto Microsoft se ubica en el segundo lugar con Azure, y Alphabet les sigue distante con la plataforma Google Cloud.

En tanto que la consultora especializada eMarketer calculaba recientemente que Amazon se está quedando ya con la mitad de las ventas online en los Estados Unidos, seguida muy de lejos por la firma eBay (6,6%) y las tiendas Walmart (3,7%).