Con el río revuelto hay ganancia de exportador

En el mayo francés las primeras semanas fueron tormentosas como en la Argentina del 2018, con la diferencia que no fue París quien estornudó para que el mundo se resfrie, sino la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esta tormenta nos llenó de especulaciones, teorías, hipótesis y tensiones internas en un gabinete económico que nunca encontró homogeneidad, y una cabeza clara en la planificación y mando en la ejecución. Con el nombramiento del Ministro Dujovne como virtual jefe económico, esta situación parece revertirse a pesar de haber sido el propio Dujovne quien dio comienzo a los tropiezos el día del cambio de las pautas de inflación. No se había entendido entonces que los problemas del gradualismo no eran de dosis, sino de método, y que durante el 2017 se acumuló capital político en la misma proporción que debilidad económica.

Calmar la tormenta tuvo un costo muy alto, u$s 10.000 millones de pérdidas desde el 5 de mayo, tasa de interés del 40% para poder renovar $ 630 mil millones, por las que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagará intereses por $20.000 millones, menor actividad económica, mayor inflación y como único hecho relevante fue el increíble dólar de $25 que rápidamente todos aceptaron por miedo a una corrida mayor. Si tomamos el tipo de cambio que tuvimos cuando salimos del cepo, le sumamos la inflación acumulada de enero 2016 abril 2018, nos da mágicamente un dólar de 23, es decir que el comercio exterior mejoró su competitividad en un 8,5%, y esto es una buena noticia.

El presidente del BCRA, en conferencia de prensa posterior al 15M expresó con elocuencia que "el mensaje del mercado nos ha hecho reflexionar", el gobierno entendió que la única forma de crecer en el corto plazo es una combinación ineludible de equilibrio fiscal, superávit comercial y tipo de cambio alto, y dado que se iban a perder reservas que sea con algún beneficio y una mejora en los precios relativos de los productos exportables. Ya no se pueden volver a perder u$s 8.700 millones de déficit comercial, ni casi u$s 10.000 millones por turismo.

Otro rumbo

El cambio de rumbo es un hecho, los músicos son los mismos pero la partitura es diferente, el gasto público bajará a costa de recortar obras públicas, ministerios, política, defensa y otros, el tipo de cambio se va mantener por encima de la inflación y si no cuesta más de tres puntos adicionales se llevará a $30 a fin de año. Esto permitirá licuar parte del déficit en dólares, mejorar la balanza comercial y desalentará las importaciones por la caída del nivel de actividad. La pérdida de los salarios recién se podrá compensar después de octubre cuando se abran las paritarias, y el efecto de mejora en las ventas caerá al primer trimestre de 2019, todo esto respaldado por la disponibilidad de fondos del FMI en caso de contingencias.

Es de libro que a un tipo de cambio alto le corresponden tasas de interés baja, déficit fiscal bajo y baja necesidad de endeudamiento por el ingreso de dólares vía el comercio exterior, lo que reduce la vulnerabilidad argentina a los shocks externos y el ingreso de capitales especulativos que comprometan las reservas del BCRA. Si el gobierno no abandona este camino, para el segundo semestre del 2019 cuando transite la recta final a las elecciones, podrá reactivar la economía vía la obra pública, y por efecto de una menor inflación los salarios recuperarán capacidad de consumo augurando un buen pronóstico. Llegó al fin el postergado reconocimiento de que sea el comercio exterior la luz al final del túnel, el gradualismo homeopático no resultó, y se decidió por probar con una receta más efectiva para un enfermo que estuvo a punto de ser terminal.