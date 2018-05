Sube y baja de gobiernos con estrategias disímiles

Tanta agua pasó bajo el puente que la Argentina hace dos décadas parece de la prehistoria.

-1998 Carlos Menem presidente; tres empresas argentinas operan en el arco portuario de Buenos Aires-Dock Sud, y todavía se habla del pronto inicio de las obras del puente Buenos Aires Colonia.

Transport & Cargo debuta con una primera primicia: se anuncia la compra de la naviera brasileña Aliança por parte de Hamburg Süd.

Un mes después se genera otra noticia fuerte, que incluso es recogida por la propia tapa del diario: Buquebús compra a su competidora Ferrylíneas y se adueñaba del Río de la Plata. Ese mismo día también se anticipa la compra del Lloyd Triestino por parte de Evergreen.

El 21 de octubre, se anuncia desde esta edición la vocación de Terminales Río de la Plata (TRP), concesionaria de los espigones 1 y 2 de Puerto Nuevo para comprar s su vecina Terminales Portuarias Argentinas (TPA) a cargo de la terminal 3. La noticia se concretó algunos años después una vez que las partes lograron sortear las trabas burocráticas y las impugnaciones presentadas por terceros ante la Comisión nacional de Defensa de la Competencia.

Al recorrer el archivo de las ediciones de Transport & Cargo de esa época, resulta interesante constatar cuántos temas aún quedan si resolver. Por ejemplo, se hablaba de la necesaria reglamentación de la Ley de Transporte Multimodal, o de la pronta solución para el ingreso del ferrocarril de carga en el puerto de Buenos Aires.

Para finales de 1998, Transport & Cargo ya marcaba presencia en el mercado. Es así como el 16 de diciembre realizó su primera edición especial de fin de año en 12 páginas. Allí se efectuó un balance del año, pero desde la óptica de los jóvenes.

Se convocó a directivos que se situaban en un franja de entre 25 y 38 años y que por entonces se desempeñaban en las franjas medias de decisión. Dos décadas más tarde, muchos de los consultados están al frente de las empresas.

-1999 El subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Jesús González, lanza días el proyecto de "omniport". Se trata de ganar 300 hectáreas al río con nuevos accesos para camiones, ferrocarriles y una zona de actividades logísticas.

El proceso de compras y fusiones en el sector naviero avanza a paso firme. El 3 de febrero se anuncia la compra de Sealand por parte de Maersk, operación que se confirma durante el mes de julio. También se informa la compra del 65% del paquete accionario de Libra por la Compañía Sudamericana de Vapores, la adquisición de una parte de Crowley por Hamburg Süd y la de AEI por el Deutsche Post para fusionarlo con Danzas. Asimismo, se adelanta el interés del Grupo Hutchinson por Puerto Nuevo, situación que se concretó tiempo después con la compra de la terminal 5.

Preocupación

Se acercaba el cambio de milenio y las aerolíneas comenzaban a preocuparse por sus sistemas informáticos. El 10 de febrero, Airbus y Boeing anuncian que ya están revisando sus sistemas con la antelación suficiente.

Las elecciones presidenciales en donde triunfa la Alianza marcan la expectativa lógica del sector ante el próximo cambio de gobierno.

Transport & Cargo da en la tecla al anunciar dos meses antes que Nicolás Gallo asumiría el ministerio de Infraestructura y que Ricardo del Valle haría lo propio con la Administración General de Puertos (AGP).

-2000 Arranca el nuevo siglo, con nuevo presidente y sin el caos informático augurado. El puerto de Buenos Aires cambia sus jugadores. Tras la reforma del pliego licitatorio P&O desembarca en la terminal 3 y anuncia u$s 300 millones en inversiones. Por su parte Maersk adquiere el 70% del capital accionario de terminal 4, que estaba en manos del Grupo Gabriel. De esta manera, desaparece el gerenciamiento argentino de Puerto Nuevo. Mientras tanto, los gremios portuarios piden que se licite nuevamente la terminal 6.

La frase "más vale un mal arreglo que un buen juicio", en boca del gobernador santafecino Carlos Reutemann, acelera la rescisión del contrato de concesión que mantenía el puerto rosarino con la firma Puerto Rosario SA. Es así como el 10 de abril el puerto regresa a la provincia.

Pablo Tonelli, subsecretario de Actividades Portuarias de la provincia de Buenos Aires presenta un proyecto de Ley de Puertos bonaerense. Los privados la consideran regresiva, intervencionista y burocrática. Es tan grande la oposición que recibe de usuarios y operadores, que al poco tiempo se ve obligado a renunciar a su cargo.

Los usuarios realizan un balance de los primeros cinco años de la concesión de la hidrovía de Santa Fe al mar. Durante ese período el tráfico creció de 16 a 80 millones de toneladas. Se destaca que un buque panamax ahorra u$s 36.000.

El Centro de Navegación festeja su primer siglo de vida, y elige como nuevo presidente a Patrick Campbell. Durante su gestión la institución se consolida en su rol de referente del sector y se adquiere un nuevo edificio para su sede.

-2001 El gobierno de la Alianza, ya consciente de su debilidad, se dedica durante 2001 a idear propuestas, muchas veces rimbombantes, con la finalidad de obtener el apoyo del sector. Es así como el 7 de marzo, el gobierno se compromete a constituir en un plazo de 90 días la Sociedad Administradora del Puerto de Buenos Aires.

El principal argumento es que la Nación (Fernando De la Rúa) y la ciudad (Aníbal Ibarra) estaban por primera vez en una misma sintonía política y que ello facilitaría la posibilidad de armar la ansiada sociedad gerenciadora con la presencia de privados y entidades intermedias.

El Ente Administrador Puerto Rosario, presidido por María Herminia Grande, sigue recorriendo el mundo en busca de un inversor que se haga cargo de la concesión del puerto, tras la malograda experiencia anterior. Lo que parecía imposible se consigue. El puerto español de Tarragona, a través del grupo SGA, se hace cargo de la Terminal Puerto Rosario.

Tras el promocionado "blindaje", llegó la política de "déficit cero" del ministro Domingo Cavallo. El estado no desembolsa los u$s 250 millones comprometidos a la Unión Ferroviaria para el gerenciamiento del Ferrocarril Belgrano Cargas. A su vez, decide cancelar el aporte anual de u$s 40 millones para la hidrovía de Santa Fe al mar a partir del próximo año. Violaba así el contrato de concesión oportunamente firmado y le asestaba un duro golpe a la competitividad argentina.

El 11 de septiembre caen las torres gemelas y a partir de allí cambia diametralmente el sistema de seguridad en los puertos y aeropuertos del mundo.

El año culmina con dos inauguraciones: con una inversión de u$s 47 millones, Terminal Zárarte presenta su nuevo puerto para contenedores. Con dos grúas pórtico Impsa de última generación apunta a competir cara a cara con el puerto de Buenos Aires en el mercado de los contenedores. También se corta la cinta en la terminal de cruceros Benito Quinquela Martín, que funcionaría de manera provisoria hasta la construcción de la estación definitiva. Es esta una de las últimas apariciones públicas del presidente Fernando de la Rúa.

-2002 Mientras los presidentes se suceden unos a otros en cuestión de días, los operadores del comercio exterior no pueden transferir sus divisas para el pago a las compañías extranjeras. Más tarde llegaría la devaluación y el reclamo del comercio exterior en su conjunto por la dolarización de sus servicios.

El 13 de febrero Guillermo López del Punta es designado secretario de Transportes. Con sólidos conocimientos del sector, se constituye en un buen piloto de tormenta.

Frente a la crisis, las compañías agudizan su ingenio. La concesionaria de cargas América Latina logística (ALL) acepta en pago parte de los granos a transportar, y formaliza el trueque como moneda para sus servicios.

Un decreto del presidente Eduardo Duhalde habilita la renegociación de todos los contratos de obras y servicios públicos. Otro decreto, el 576, pesifica las tarifas en cabotaje fluvial de la hidrovía y mantiene en dólares las relativas a tránsitos internacionales. Al poco tiempo, la concesionaria renegocia su contrato con el Estado y se compromete a profundizar la vía navegable a 34 pies en una primera etapa para saltar luego a 36 pies. Estas obras ya fueron realizadas.

El 23 de septiembre llega a Terminal Zárate el primer buque de línea regular para operar contenedores de exportación a Europa. El proyecto del Grupo Murchison comienza a ser una realidad.

Sin coordinación

Tras el triunfo electoral de la Alianza, el subsecretario de Puertos Jesús González se comunica con Nicolás Gallo para coordinar la transición. La idea de González es que la Alianza lo vincule con quien iba a ser su sucesor, para ponerlo al tanto de todo. Así llega Aníbal Rothamel quien trabaja codo a codo con Jesús González durante el tiempo que sigue hasta la asunción de Fernando de la Rúa.

Lo increíble del caso es que Rothamel es finalmente designado en Vialidad Nacional, situación que marca a las claras la desorganización que cundía en el nuevo gobierno.

El primero

En medio del terremoto económico de 2002, Ricardo del Valle, por entonces interventor de la Administración General de Puertos (AGP) decide una jugada estratégica. El 8 de enero, aún con feriado bancario, dicta una medida por la cual las concesionarias de Puerto Nuevo podrían facturar sus servicios con un dólar a $ 1,40. De esta manera, se adelanta en dos días a las comunicaciones A3245 y 3248 del Banco Central que establecería ese mismo valor para el dólar en las operaciones del comercio exterior. Del Valle inaugura en la Argentina el dólar oficial y pone al Puerto de Buenos Aires a tono con la tendencia mundial que emplea a la moneda americana en los cuadros tarifarios de puertos y aeropuertos.