Marcelo Tinelli: “No creo que la Patria esté en peligro”

El conductor televisivo Marcelo Tinelli descartó hoy la idea de que la Patria esté en peligro y descartó por el momento su ingreso a la política.

“No creo que la Patria esté en peligro. El reclamo lo entiendo , no estoy a favor del derecho de reclamar y expresarse. Pero no veo que la Patria este en peligro”, analizó.

En una entrevista a América 24 al periodista Luis Novaresio, Tinelli contó que comparte muchas charlas sobre política con la actriz Florencia Peña, madre del novio de su hija.

“Coincido en algunas charlas con Florencia. Charlamos mucho y pensamos igual en algunas cosas y en otras no”, comentó.

Al ser consultado sobre su posible ingreso a la política señaló: “Uno puede servir al país de muchos lugares, desde un lugar honesto de trabajo, servicio y vocación”

“No estoy pensando mi ingreso a la política, si algún día se da no lo descarto, hoy no lo tengo pensado, hoy no es el momento”.

Tinelli consideró que la economía “tiene que tener tres patas: consumo, exportaciones e inversiones genuinas” y no “la timba financiera como pasó en los últimos años”.

“La gente está preocupado con las tarifas, con que no le alcanza y me pide ayuda”, comentó y señaló que “la Capital vive un microclima”.

Al ser consultado sobre la polémica que se armó cuando se quejó por Twitter sobre el precio de la lechuga y planteó: "Se armó un quilombo impresionante, parecía que queríamos derrocar al Gobierno. Era pensar quién garpa $ 180 y lo que salió después parecía que éramos los que sembrábamos pánico a la población, que íbamos a derrocar al Gobierno, kirchneristas".

“La grieta le sirve a algunos que lucran con la grieta desde los dos lados”, enfatizó.

Respecto a su relación con Cristina Kirchner, señaló que la exmandataria "quedó muy mal" con él, y hace un tiempo se refirió al conductor y al presidente, Mauricio Macri, como "dos idiotas".