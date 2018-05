Alternativas de inversión en un escenario de dolarización de portafolios

Mientras las jornadas de volatilidad se mantienen, con los bonos no pudiendo encontrar una estabilidad y las acciones ampliando la caída, el tipo de cambio está firme y la dolarización de carteras continúa. La clave a este tipo de cambio y de tasas es determinar la conveniencia en dolarizar portafolios y eventualmente con que activos hacerlo. Para ello, El Cronista reúne la visión y análisis de especialistas del mercado para que brinden sus recomendaciones.

En cuanto al dolar, Pablo Castagna, director de Portfolio Personal dijo que “esperamos que la presión continúe por momentos, con una oferta que se mantiene volátil –y una demanda que podrá recibir impulsó extra por fin de mes y cobro de sueldos-. No obstante, el sentimiento de un dólar a niveles de $ 25, no es el mismo que despertaba un billete en la zona de $ 21- $ 22. El Banco Central, entendemos, seguirá interviniendo de ser necesario. No creemos incluso que de corto cambie su estrategia de limitar su evolución a la zona de $ 25 y ahora las nuevas proyecciones apuntan a un cierre en $ 28 o quizás un poco más allá. Es decir, una devaluación adicional de al menos 14%. El futuro ROFEX a diciembre, como referencia, se ubicó en $ 29.”

Continúa la dolarización de carteras

Nicolás Bentel, Partner Head of Individuals en PUENTE: “Apuntando para la segunda mitad del año, recomendamos Bonos en dólares de corta duración, con el objetivo de mitigar el riesgo de la suba de tasas en EE.UU. y para proteger el capital, aprovechando al mismo tiempo los puntos de entrada actuales a rendimientos entre 6% y 8%. Para perfiles más defensivos, recomendamos posicionarse en instrumentos como Letes en dólares con rendimientos alrededor del 3,5%".

Respecto de la conveniencia de invertir en pesos o dólares de acá a diciembre, desde PUENTE sostienen que es mas conveniente posicionarse en dólares. “Por el lado de la dinámica internacional está previsto que el dólar mantenga su fortaleza frente a las monedas emergentes, dada la tendencia al alza en las tasas de interés en EE.UU. Por otro lado a nivel local los riesgos aún no se disipan, por lo que luce conveniente sobre-ponderar los activos en dólares.

En cuanto al armado de una cartera de inversión, “puntualmente recomendamos una cartera de renta fija que tenga una estructura de vencimientos escalonados con bonos de corta duración soberanos, provinciales y corporativos de buena calidad, que amorticen el capital en cuotas y/o con cupones altos. Los pagos tempranos de capital, más cupones altos, le permitiría al inversor reinvertir su capital en el mediano plazo a tasas de interés más altas, además de proteger su portafolio dado que estos bonos cortos son los que tienen menos riesgo de duración. El retorno esperado de esta estrategia esta entre 6%-8% anual, dependiendo de la combinación de bonos seleccionados. Este posicionamiento se puede complementar con instrumentos más defensivos, como las Letes en dólares al 4% anual”, cierra Nicolás Bentel, Partner Head of Individuals en PUENTE.

En un informe elaborado por GMA Capital enviado a sus clientes, Nery Persichini, Gerente de inversiones de la compañía resalta que actualmente "existe una buena oportunidad para mirar otros instrumentos en pesos mas allá de la Lebac, especialmente luego del impacto que acusaron por la corrida cambiaria, el sell-off de activos domésticos y el alza de las tasas de interés y encuentran en los bonos Cer como Badlar como alternativas atractivas".

“Tanto los bonos que ajustan por BADLAR como los títulos indexados por CER verificaron marcados incrementos en sus spreads. Como contrapartida hubo un notorio deterioro en los precios pero que dejó a estos bonos relativamente baratos con respecto al promedio histórico. Veamos cada uno de los casos. Bonos a tasa variable BADLAR. Los “Badlares” sufrieron recientemente aumentos de spreads que implicaron pérdidas de capital de entre el 6% y el 9% en pesos”, señala en informe de GMA Capital.

A su vez, en el mismo reporte, Persichini agrega que “el último mes la BADLAR (tasa promedio de los plazos fijos a 30 días de más de $ 1 millón en bancos privados) trepó 670 bps hasta 29,50%, un nivel que creemos que se puede mantener elevado. El motivo es la necesidad de los bancos de contar con depósitos para financiar la expansión del crédito al sector privado. Nuestra visión acerca de estos bonos continúa en sintonía con lo que mencionábamos en el informe semanal del 20 de abril”.

Las recomendaciones apuntan a los bonos en dólares de corta duración

Puntualmente, desde GMA recomiendan al bono de Provincia de Buenos Aires 2025 (PBA25). Otra alternativa, aunque con mayor riesgo de liquidez, es el Provincia de Buenos Aires 2022 (PBY22) y si viramos hacia un crédito más sólido como el de CABA (calificación de AAA .ar), encontramos los títulos a 2024 (BDC24) y 2028 (BDC28).

Por su parte, los analistas de Balanz Capital sostienen que el tipo de cambio aún tiene recorrido alcista a pesar de que parece haber encontrado un equilibrio entre $ 24,5 y $ 25. “No descartamos la posibilidad que el acuerdo con el FMI requiera de una mayor devaluación ya que desde el organismo internacional afirmaron que sus recursos no deben ser utilizados para contener el tipo de cambio”.

Dentro del tramo corto de la curva soberana, desde Balanz destacan el AA21 con una TIR de 6,27% y una duration de 2,62 sin embargo cuenta con una lámina mínima de 150.000 nominales. “Para inversores minoristas interesados en aprovechar los rendimientos que ofrecen este tipo de bonos recomendamos hacerlo a través de nuestro fondo Balanz Renta Fija en dóalres ya que ofrece una TIR técnica de 5,19% y duration 2,81. En caso de buscar una alternativa más conservadora nuestro fondo Balanz Ahorro USD es otra alternativa que opera entre 90% y 100% de su cartera en LETES en USD. En el universo sub-soberano encontramos valor relativo en el BP21 (TIR 7,57% duration 1,49), PDCAR21 (TIR 7,52% y duration 2,65) y BUEAIR21 (TIR 6,44% y duration 1,60)”.

Damián Zuzek, Head Portfolio Manager de SBS Fondos resalta que “el acuerdo con el FMI tiene riesgos, pero también ofrece un camino más sólido de convergencia macroeconómica que la ciclotímica voluntad del mercado global. Tal acuerdo sin dudas requerirá un ajuste fiscal mayor al proyectado hasta ahora, impactando sobre el nivel de actividad de corto plazo. Y ello impactará en el delicado equilibrio político, donde la oposición tiene más incentivos por hacerle pagar el costo del ajuste al gobierno que por cooperar, aunque el gobierno podría mostrar alternativas para responsabilizar del grado de ajuste a todo el espectro político”.

En base a la perspectiva mencionada, Zuzek sostiene que los nuevos niveles valuación de los activos financieros con posterioridad al momento de stress financiero previo al anuncio de la vuelta a del país al FMI, consideramos que existen atractivas opciones de inversión para los diferentes perfiles de inversores. “La vuelta a la consistencia macroeconómica con menor un menor crecimiento sigue ofreciendo oportunidades respecto a los activos financieros locales. Mantenemos nuestra postura que conviene seguir apostando por activos argentinos en el corto plazo, esperando una importante y relativamente rápida recuperación de precios. Por el lado de activos de renta fija en dólares esperamos cierta mejora en el tramo más largo de la curva, como consecuencia de la percepción que se comenzará a desandar posiblemente con mayor velocidad el camino de los desbalances macroeconómicos, por el lado de los pesos consideramos que la inversión en productos de muy corto plazo a descuento (LEBAC) sigue siendo por el corto a mediano plazo una inversión con buenas perspectivas de rendimiento relativo, con baja volatilidad”, indicó.

En el universo de fondos de SBS, Zuzek resalta el fondo SBS PESOS PLUS para maximizar la apuesta a los pesos y las tasas altas de corto plazo, el FT-SBS FI LATAM USD, para aprovechar un manejo diversificado y activos de deuda en dólares con una apuesta oportuna en Argentina en el corto plazo. A su vez, en materia de acciones, “el fondo SBS ACCIONES ARGENTINA es un buen vehículo para aprovechar valuaciones de activos locales que lucen extremadamente atractivas post-corrección, sin tener exposición a Petróleos Brasileiros, empresa brasilera que se encuentra inmersa en los vaivenes políticos del país vecino”, cierra el Head Portfolio Manager de SBS Fondos.

Finalmente, el equipo de Research de Banco Mariva destaca en un informe enviado a sus clientes que a partir de ahora, los titulares del FMI relacionados con los montos, la condicionalidad y el progreso del acuerdo serán los principales impulsores de la deuda argentina en dólares. “Creemos que la curva dólares debería empinarse a medida que se recupera del reciente aplanamiento de las ultimas jornadas. Recomendamos la combinación igualitaria en las carteas de los bonos Global 2021 y Global 2026 con una TIR de 6,54% a la vez que mantenemos la recomendación para aquellos inversores que invierten en dólares como referencia mantenerse al margen de las operaciones en pesos. Ahora bien, para los inversores de referencia en pesos, reiteramos nuestra preferencia por la parte más corta de la curva en pesos y evitamos la duración. “Entre los bonos recomendados por Banco Mariva se encuentran el Argcer 20, el Boncan19 y el Argpom 20 dado su alto carry. En cuanto a los bonos provinciales, recomiendan el bono de Provincia de Cordoba 2021 y 2027 asi como los bonos de provincia de Buenos Aires a 2021, 2024 y 2027”, cierran desde Banco Mariva.