La industria fintech suma nuevos jugadores para ganar fondeo

Poco a poco, la industria fintech creció hasta alcanzar un tamaño tan significativo que jugadores de otros segmentos de la economía han decidido invertir en ella.

La semana pasada se conocieron tres deals que son vistos dentro de esta industria como "hitos" que pueden convertirse en un punto bisagra en su expansión. Por un lado, los socios fundadores del unicornio Despegar.com adquirieron el 51% de Cashonline, una empresa que otorga préstamos en forma digital y que era propiedad de un viejo conocido del mercado, el CEO de Puente, Federico Tomasevich.

Casi en paralelo, el Grupo Supervielle concretó la compra de la totalidad de Invertir On Line, el primer sitio local especializado en trading on line. Unos días antes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que invertirá hasta u$s 5 millones en la fintech Moni, otra compañía que otorga préstamos de bajo monto y que mediante una app permite a sus clientes también realizar pago de cuentas y servicios.

Aunque distintas, cada una de estas historias habla del atractivo que el ecosistema fintech ha adquirido en los últimos dos o tres años y del enorme potencial de crecimiento que estos players creen que puede tener en los próximos cinco. Según un informe realizado por Finnovista, un organismo que busca impulsar el ecosistema fintech, éste ha crecido en la Argentina más del 80% en los últimos 18 meses, lo que le permitió posicionarse como el cuarto en importancia dentro de la región.

Entre 2015 y 2017, los cinco impulsores de la plataforma de viajes más grande de la región se fueron alejando de la compañía y ahora, en busca de un nuevo desafío, adquirieron la participación mayoritaria de Cashonline, una fintech que ya presta $10 millones por mes.

"El negocio financiero tiene

una transición al negocio digital bastante natural", dijo Christian Vilate, ex fundador de Despegar.com y flamante director de CashOnline. "Como pasó con el negocio de viajes hace 15 años, nos pareció que el negocio de servicios financieros naturalmente va a tener su expansión a través del universo digital".

Tras analizar varias opciones, la empresa de Tomasevich apareció como la mejor alternativa. "Había varios caminos. Uno podía ser lanzar un banco digital, pero nos pareció que había varias barreras regulatorias que nos podrían atrasar mucho el time to market y nos pareció que un negocio de préstamos al consumidor era el camino más fácil. Empezamos con una estructura que ya funcionaba, que tenía un tamaño considerable y que nos permitía entrar en el fondeo institucional de fideicomisos y obligaciones negociables", detalló Vitale.

Consultados sobre si planean que el negocio de Cash On Line adquiera dimensiones similares al que tuvo, en otro segmento, el de Despegar, Alejandro Tamer, socio de Vitale que también forma parte del nuevo directorio, afirmó: "Nuestra expectativa es hacer algo grande, pero nos gusta empezar con algo chico".

"Vemos que podemos ofrecer con una mejor calificación de cada persona, a diferencia de lo que hace el sistema hoy, la mejor tasa posible a cada uno", añadió Tamer.

Por lo pronto, el principal objetivo de la compañía es triplicar la cartera de prestamos. "Principalmente, queremos preparar toda la maquinaria para que el sistema se pueda mover mucho más rápido", dijo Vitale. "Estamos buscando cambiar el paradigma actual de otorgar préstamos", afirmaron.

Este tipo de acuerdos podría replicarse en los próximos meses dentro del ecosistema local. "A pesar de la coyuntura económica la industria tiene que crecer y desarrollarse en el país", anticipó Alejandro Estrada, presidente de la Cámara Argentina de Fintech y CEO de MONI. "Es claro el interés en la industria de los no incumbentes, es decir de jugadores de otros rubros que están interesados en invertir en el mundo fintech", añadió.

Justamente, Moni cerró la semana pasada una operación con BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por u$s 3 millones para expandir su cartera de crédito de Moni en los sectores sub-bancarizados y ampliar su oferta de productos para seguir desarrollando el mercado de crédito.

Y, en los próximos días, Moni saldrá al mercado local con un nuevo fideicomiso para ampliar su fondeo. "Hay mucho interés de inversores privados e institucionales, tanto locales como extranjeros, en acompañar el crecimiento del ecosistema en su conjunto", aseguró Estrada.

Una de las pioneras en salir al mercado de capitales local fue Wenance, otra fintech que también otorga préstamos al consumo y que ya superó los $ 1000 millones en su cartera activa de créditos. En diciembre del año pasado, esta fintech que mantiene un crecimiento de 15% mensual en cantidad de clientes, levantó $97 millones en un fideicomiso financiero. Rafael Soto, VP de Finanzas y CFO de la compañía, adelantó que en junio planean realizar la segunda serie de ese instrumento por un monto mayor.

"Como en toda industria, inicialmente hay muchos jugadores que a medida que van apareciendo las oportunidades, van generando las alianzas y las sinergias que permiten que se vaya consolidando. Nosotros confiamos plenamente en el mercado de capitales como fuente genuina del fondeo necesario para seguir ampliando nuestra cartera", dijo en diálogo con El Cronista.