Julio de Vido pidió su libertad

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido desde octubre del año pasado en el penal de Marcos Paz, pidió ante la Cámara Federal por su libertad o bien que se lo excarcele bajo control de una tobillera electrónica. Así lo hizo su abogado ante la Sala II de la Cámara Federal y en el marco de la causa que se sigue por presuntas irregularidades en los fondos públicos que se giraron para la mina Río Turbio. El pedido de De Vido es para obtener la libertad o bien el control de una tobillera que le permita moverse en un radio de hasta 100 kilómetros a la redonda de donde fije domicilio ante la Justicia. Fueron los abogados del ex ministro quienes elevaron el planteo: se trata de los mismos defensores del empleado informático Diego Lagomarsino, quien está en libertad y justamente bajo control de una tobillera electrónica, en el marco de la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. La investigación en la cual está detenido el ex ministro apunta al presunto desvío de fondos para obras en la mina Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz.