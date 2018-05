Por turbulencia cambiaria, habrá demoras de nuevas obras en la Ciudad

La corrida contra el peso de principios de mayo y la suba de tasas en los Estados Unidos, con el consecuente encarecimiento del crédito externo, dejaron expuestos tanto al Gobierno nacional como al de la ciudad de Buenos Aires. El fin del gradualismo -o la "convergencia hacia el equilibrio fiscal" que anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne- se traduce en la cuna del proyecto político de Cambiemos en una escasez de fondos para encarar proyectos ya anunciados, y que trastocan significativamente el escenario electoral con el que esperaba llegar Horacio Rodríguez Larreta en 2019.

La semana pasada, el jefe distrital juntó a sus colaboradores más cercanos en una reunión de gabinete ampliado para traducirles, en lo inmediato, el impacto que arrojará la imperiosa necesidad de bajar el gasto del Estado nacional y las transferencias a las jurisdicciones. "No habrá nada más hasta que baje el Riesgo País", sentenció una encumbrada figura porteña a este diario.

En el PRO saben que, de momento, proyectos emblemáticos que esperaban lanzar el próximo año, en coincidencia con la campaña por la reelección de Larreta, podrían demorarse ante la falta de créditos que, en un año electoral, la Casa Rosada preferirá destinar a distritos donde se percibe con chances de disputar la gobernación (Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, por nombrar algunos) y la decisión de la banca multilateral -consensuada con Nación- de apuntalar obras en otras jurisdicciones.

Así las cosas, tres funcionarios de alto nivel confiaron a El Cronista que calculan "retrasos". La Red de Expresos Regionales (RER), planificada para interconectar seis líneas de trenes metropolitanos en ocho nuevas estaciones subterráneas, es una de esas obras que, de momento, solo existirá en los papeles.

También se hallan en stand by los proyectos de ampliación de la red de subterráneos, que el gobierno capitalino quiere concesionar por 15 años a un nuevo operador. La gestión de Larreta tiene pendiente la inauguración de tres estaciones que ampliarán la Línea E hasta Retiro, con fondos nacionales. También circuló en el gabinete, hasta hace poco, la posibilidad de lanzar la Línea F, cuyo costo rondaría los u$s 1000 millones. Larreta descartó ya ese proyecto como un "caballito de batalla" para su reelección, y sabe que deberá hacer campaña enfocando en lo hecho, y no tanto en lo que resta por hacer.

También otras obras de embellecimiento urbano y espacios verdes tendrán demoras. Entre las más esperadas, figura la parquización de la traza del ferrocarril Sarmiento, que está siendo tunelado.

Como acción complementaria al ajuste de cinturones, quedan en el tintero futuras licitaciones bajo el régimen de PPP, al que la Ciudad adhirió con una ley propia de la Legislatura y que Larreta sugirió en abril, durante una conferencia de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Entre los encargados de las finanzas públicas circula el temor que, de recurrir a esta modalidad, se acuerden contratos con precios por más elevados. El nuevo polo gubernamental en la ex cárcel de Caseros, que se pensó lanzar con este régimen, por ahora queda descartado.

A pesar de este panorama a mediano plazo, en Parque Patricios aseguran que las obras en marcha están garantizadas. Las principales son el Paseo del Bajo, asegurado por el Estado nacional a través de un crédito de la CAF y por el fondeo que la Ciudad aporta por la venta de tierras para desarrollos inmobiliarios. De igual modo figuran los viaductos en las líneas ferroviarias.

El Gobierno porteño también definió que no realizar nuevas emisiones en el mercado hasta el primer trimestre de 2018, en gran medida porque las necesidades financieras fueron cubiertas a principio de año y porque, de momento, no hay autorizaciones pendientes para tomar deuda.

Los analistas económicos del Gobierno porteño se devanan los sesos analizando los impactos de las medidas a las que Rodríguez Larreta debió acceder ante la presión social y el mandato de la Casa Rosada. Estiman que el fisco perderá cerca de $ 1000 millones por la rebaja temporaria (hasta enero de 2018) de Ingresos Brutos en las facturas de agua y gas, y la compra y distribución de cinco millones de lámparas LED para bajar el consumo en hogares y pymes. A ello deben sumar la negociación abierta con los gobernadores y dirigentes del PJ para trasladar al ámbito metropolitano la contraloría de Aysa, Edenor y Edesur.