Argentina, con moderada expectativa de ser invitada aún a la OCDE

Aún está la esperanza oficial, aunque moderada, de que mañana la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) invite a la Argentina a empezar el proceso para volverse miembro pleno, dentro de la reunión ministerial que nucleará a cancilleres y ministros de Economía de los países miembro que se llevará a cabo en París.

No obstante, cuando semanas atrás la confianza era mayor, las negociaciones sobre qué países formarán parte del "paquete" en el que sería incorporado la Argentina se trabaron en los últimos días. Según confió una fuente, los países miembro de la OCDE no se ponen de acuerdo sobre Bulgaria, puntualmente. Estaba planeado que la Argentina fuera invitada a empezar el proceso de admisión junto también a Brasil, Perú, Croacia y Rumania.

"Es aún demasiado temprano para decir que no se tomará ninguna decisión", sostuvo una fuente de la OCDE a El Cronista. No obstante, si bien estaba planeado que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estuviera en París esta semana, ayer se definió que no viajará. Sí estará el canciller argentino, Jorge Faurie, que tras una visita a Roma, llegará mañana a París.

La idea del Gobierno de Mauricio Macri era que, en el marco de la ministerial, que será presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, se anuncie la invitación a Argentina. Pero ahora son más las dudas de si esto se dará en ese escenario.

"La definición puede venir esta semana, puede venir en junio, en julio o durante 2018. De lo único que tenemos una moderada certeza es del ingreso de Argentina, porque es el único país, de los 6 países candidatos, que ha logrado el apoyo unánime de los 35 países miembros reseñaron las fuentes consultadas, según consignó un cable de la agencia Télam.