Hubo presión sobre el dólar pese al feriado en EE.UU: subió a $ 25,25

Un día que se presentaba como tranquilo para el frente cambiario terminó sorprendiendo a los operadores. Ayer fue Memorial Day en Estados Unidos, por lo que no hubo operaciones en Wall Street. Por ello las cuentas basadas en ese país, que son las que más volumen le dan al mercado cambiario local no pudieron participar. Y sin embargo, con algo de ruido que llegaba desde Brasil, se operaron u$s 557 millones en un mercado mayorista que vio subir al dólar 11 centavos ayer. El minorista trepó 9 centavos hasta $ 25,25.

Las ruedas cambiarias que coinciden con feriados en los EE.UU. suelen ser días tranquilos para los operadores locales. No es raro incluso que las mesas no tengan a todos su personal presente. Pero el día de ayer sorprendió y probó que el apetito local por dólares todavía está por ser saciado.

"Impresionante. Mucho volumen de fin de mes y el ruido en Brasil que no ayuda", dijo un operador bancario.

Ayer el real brasileño se devaluó 1,64% por el derrumbe de la acción de Petrobras y del índice Bovespa. El peso argentino suele moverse a la par de la moneda de su principal socio comercial, por lo que la calma de feriado estadounidense se vio alterada.

Además, al cierre de cada mes, suele haber pequeños picos de demanda de dólares de bancos y otros jugadores que necesitan cerrar posiciones en esa moneda.

Para tomar algún punto de comparación, el 29 de febrero pasado en el que el mercado local operó y Wall Street no, en el mercado cambiario se operaron apenas u$s 184 millones.

Ayer, el dólar mayorista tuvo una suba acotada de 11 centavos a $ 24,71 en parte gracias a que el Banco Nación vendió unos u$s 200 millones, según estimaciones de Global Agro Brokers.