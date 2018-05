Facebook inauguró en Buenos Aires un Innovation Lab para desarrolladores

Como en Francia, Corea o el Reino Unido, Facebook eligió a la Argentina para establecer uno de sus Innovation Lab, un espacio para impulsar startups y desarrolladores de tecnología en el país. La compañía se asoció con La Maquinita, que es donde funcionará este centro y donde ya hay una red en espacios de coworking, en el barrio porteño de Palermo.

Facebook ofrecerá asesoramiento, guía y entrenamientos gratuitos a desarrolladores y startups, junto con el soporte técnico necesario para integrar productos con las aplicaciones de Facebook.

El lanzamiento en Buenos Aires contó con la presencia de Joao Adao, Director Regional de Facebook, quien explicó a El Cronista la decisión de instalarse en el país no es casual. "Cuatro de las 10 empresas latinoamericanas llamadas unicornios (que valen más de u$s 1000 millones) son argentinas. Los emprendedores tecnológicos en el país son fuertes y necesitan soporte y capacitación para que sus negocios escalen como esas grandes empresas".

Susana Cipriota, Líder de Programas para Desarrolladores de Facebook en Latinoamérica, agregó que de hecho "Facebook nació como una startup y sabemos lo crucial que es ese apoyo para que una buena idea despegue y triunfe. El acceso a tecnología, recursos y formación es vital para cualquier desarrollador".

En el Innovation Lab Buenos Aires hay programas para desarrolladores en diferentes etapas del negocio. El primero es el inicial, para quienes están en plena creación de una idea y hace falta mantener reuniones mensuales para desarrollarla. El segundo está dirigido a los emprendedores que ya lanzaron su desarrollo (el FbStart), y se les proporciona asistencia técnica todo el año de Facebook dentro de una exclusiva comunidad de empresas emergentes globales, créditos gratuitos para herramientas y servicios de socios de primer nivel, además de capacitación sobre las herramientas para desarrolladores. En el último nivel, se incluye cuatro meses de un curso en California para desarrolladores elegidos

El tercero es para quienes tienen un negocio en marcha pero deben escalar (Developer Circles). Allí, los interesados pueden conectarse con otros desarrolladores para colaborar, aprender e incluso codificar.

Para Adao hay datos que maneja la compañía, luego de un relevamiento de Morning Consult, que motivaron también la creación de este laboratorio para start ups. "Nos cuentan que uno de cada cuatro pymes que operan en Facebook, nacieron en la plataforma. Y cuatro de cada 10 tuvieron que contratar más empleados debido al crecimiento de la demanda desde que se unieron a la red", dijo.

Presente en la inauguración del laboratorio, Martín Orlando, CEO de La Maquinita, explicó que allí ya tienen "contacto constante con las startups. Nuestros más de 2000 coworkers pertenecen a este tipo de empresas. Teníamos claro que Buenos Aires necesitaba un espacio físico donde el ecosistema pudiera expresarse y capacitarse en su propio idioma y lenguaje. Así nace la idea de Innovation Lab. En Facebook encontramos el aliado estratégico ideal ya que no sólo aporta su fuerza y know how, sino que entiende la filosofía Startup", dijo.

Cipriota prevé que este año, alrededor de 3000 personas participarán de los programas impulsados por Facebook en Innovation Lab Buenos Aires y unas 36.000 harán uso del predio Innovation Lab Buenos Aires.

En la inauguración del espacio estuvo presente Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y Pymes de La Nación.