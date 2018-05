Fortnite ofrece premios por u$s 100 M y hace historia en los eSports

Aún no se conoce el formato del torneo que comenzará en breve

Epic Games anunció que ofrecerá u$s 100 millones en premios para los torneos de Fortnite en su primer año de eventos, una cifra que coloca al juego en el escalón más alto de los deportes electrónicos con respecto a los premios monetarios y en uno de los eSports más lucrativos de la historia.

Las competiciones oficiales están programadas para comenzar en el segundo semestre del año, aunque todavía no se sabe mucho sobre el formato.

En su blog oficial Epic Games publicó además "Nuestro enfoque será diferente: planeamos ser más inclusivos y enfocados en la alegría de jugar y mirar el juego. Estén atentos para más detalles sobre estructuras competitivas y plataformas elegibles en las próximas semanas ".

Según datos de E-sports Earnings, un sitio web que rastrea los premios de los torneos de videojuegos de todo el mundo y que relevan desde la revista especializada Red Users, Dota 2 ha repartido más de u$s 140 millones pero en más de 900 torneos desde 2013. Otros juegos importantes, como Counter-Strike: GO y League de Legends, han repartido alrededor de u$s 50 millones. Incluso Overwatch League, de Blizzard, pagará solou$s 3,5 millones en premios en efectivo para su año inaugural cuando la temporada se cierre en 2019.

De acuerdo a la firma de análisis Sensor Tower está ganando más de u$s 1 millón por día con Fortnite solo en dispositivos móviles. El juego es gratuito, lo que significa que cualquiera puede descargarlo y jugar. Sin embargo, el desarrollador ofrece artículos extra como disfraces de personajes y movimientos de baile que los usuarios pueden adquirir para personalizar a sus personajes.

Solo con esos artículos, la desarrolladora ganó u$s 126 millones en febrero desde consolas y PCs, según la firma de análisis Superdata Research, y probablemente haya ingresado mucho más ya que su número de usuarios sigue en aumento.

El mes que viene se organizará un torneo en Los Ángeles que contará con 50 celebridades y 50 de los mejores YouTubers y streamers de Twitch, que jugarán en equipos de dos. Además, se espera el lanzamiento en Android, programado para la segundo mitad del año, un evento que no hará más que aumentar la popularidad del juego del momento.