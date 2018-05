Proyecciones de inflación, déficit, crecimiento y tipo de cambio tras la corrida

La fuerte volatilidad del tipo de cambio generó un cambio en ciertas variables macroeconómica y de expectativas respecto del futuro económico local. La inflación naturalmente será mas elevada y la suba de tasas del BCRA generará un impacto en el crecimiento económico. La mala cosecha del campo también complica y el factor externo representa una amenaza. El Cronista recopiló la visión de analistas del mercado local sobre el futuro macroeconómico local en los próximos meses.

El equipo de research de Grupo SBS resalta en un informe enviado a sus clientes que “las recientes turbulencias globales exacerbaron los efectos negativos de los errores no forzados que cometió el Gobierno desde diciembre, estresando al mercado local y precipitando a las autoridades a buscar la asistencia del FMI. Pagando un importante costo político que ya capturan los indicadores de confianza, el Gobierno logró ahogar el foco de volatilidad y evitar que los costos en materia de actividad fueran aún mayores. Cuando aún es demasiado pronto para saber adónde pueda llevarnos el nuevo camino elegido, es hora de empezar a visualizar posibles escenarios”.

En lo que respecta al acuerdo con el FMI, desde el Grupo SBS señalan en su informe que “acuerdo con el FMI tiene riesgos, pero también ofrece un camino más sólido de convergencia macroeconómica que la ciclotímica voluntad del mercado global. Tal acuerdo sin dudas requerirá un ajuste fiscal mayor al proyectado hasta ahora, impactando sobre el nivel de actividad de corto plazo. Y ello impactará en el delicado equilibrio político, donde la oposición tiene más incentivos por hacerle pagar el costo del ajuste al gobierno que por cooperar, aunque el gobierno podría mostrar alternativas para responsabilizar del grado de ajuste a todo el espectro político”.

Desde el lado de la decisión de recortar a 2,7% del PBI la meta de déficit primario para este año, los analistas de Grupo SBS señalan que “la misma marca un primer paso en la dirección correcta, pero el acuerdo probablemente exija un esfuerzo adicional aún para este año. Dicha contención fiscal es alcanzable a nuestro entender, pero demandará una fuerte voluntad de las autoridades ante la inevitable retracción que la actividad económica reflejará luego de la corrida cambiaria. El objetivo fiscal del año que viene aún no fue develado, aunque esperamos que implique una reducción del déficit primario adicional cercana a 1pp, en línea con el plan trazado originalmente".

Finalmente, por el lado del crecimiento económico, desde la compañía destacan que “todos los condimentos parecen haberse combinado para llevar a la actividad económica a una fuerte desaceleración, efecto rematado por el reciente pico de volatilidad cambiaria. Al impacto negativo de la sequía se agregó la inundación, a la contracción del gasto público se le agregó un impostergable esfuerzo fiscal adicional, a tasas reales elevadas les llegó un nuevo piso mucho más alto, y a ingresos reales que ya se encontraban erosionados los terminará de golpear una nueva aceleración inflacionaria que obligará a renegociar paritarias. Ante este combo de efectos negativos no queda más que esperar una fuerte desaceleración econó- mica en mayo/junio, acentuando lo que ya mostraron los indicadores de alta frecuencia (el EMAE ya tuvo dos caídas mensuales en el bimestre febrero-marzo). Sin embargo, si la reciente turbulencia está siendo finalmente controlada como pareciera, entonces la desaceleración económica pudiera hacer piso en el 4T18, permitiendo una recuperación lenta pero continua en el año electoral”.

Miguel Zielonka, Director Asociado de EconoViews sostiene que la inflación esperada para este año ronda los 26,50% y que esperan un tipo de cambio para diciembre del orden de 27 pesos por dólar. Por otro lado, creemos que el crecimiento del PBI para 2018 será del 0,9% y para 2019 del orden del 2%. “El segundo trimestre va a ser negativo por la sequía y el tercer trimestre va a ser negativo por suba de tasas y la caída de salario real. Si todo sale bien para el cuarto trimestre deberíamos empezar a ver una pequeña recuperación”, indicaron.

Finalmente, “en materia monetaria estamos esperando una tasa de política monetaria para fin de año en el 29%”, cierra Zielonka,

En un informe enviado a sus clientes, el equipo de Research de Balanz Capital destacan que “en la última década, el FMI ha mejorado dramáticamente su capacidad de influenciar y dar la vuelta a los países en dificultades como Irlanda, Grecia y más recientemente Ucrania. Sin embargo, el proceso de estabilización rara vez es sencillo y el camino hacia la recuperación se encuentra lleno de baches. Respecto del tamaño del acuerdo, desde Balanz resaltan que “nuestras cifras sugieren que u$s 30.000 millones no es una garantía de que Argentina navegará este período sin convulsión. En nuestra opinión, el equipo económico de Macri tiene que mejorar rápidamente en materia de disciplina fiscal con el fin de recuperar la credibilidad”.

En el mismo informe, los analistas de la compañía destacan como una buena noticia que la deuda externa del sector privado de Argentina es pequeña y benigna en comparación con sus pares. “Una de las ventajas a menudo olvidadas de Argentina cuando se compara con sus pares mercados emergentes es su índice extremadamente bajo de deuda externa privada sobre PIB que se ubica en el orden del 12%. El stock de deuda de u$s 67.000 millones es una característica macroeconómica extremadamente defensiva. La deuda financiera incluye solo u$s 15.700 millones en títulos de deuda que tienen una duración promedio de la deuda de 5,1 años. Hoy, Brasil tiene una deuda externa corporativa de u$s 240.000 millones, frente a los u$s 275.000 millones de hace un año. Turquía, un crédito extremadamente vulnerable, tiene una enorme deuda corporativa de u$s 222.000 millones. Con lo cual, cuando comparamos la deuda financiera actual pendiente con niveles pasados, los niveles absolutos son un poco más de la mitad que en 2001, cuando el PIB era sustancialmente más pequeño”.