A Dujovne le pidieron estabilizar la economía en un terreno resbaladizo

A Nicolás Dujovne le encomendaron una tarea prioritaria: diseñar un plan fiscal que resulte aceptable para el Fondo Monetario y permita a la Argentina requerir menos financiamiento. Pero el Gobierno no se conforma con ese objetivo: también quiere dar señales de que el mayor sacrificio no será exigido nuevamente a la clase media, como sucedió con los aumentos de tarifas. Y al mismo tiempo buscará que no se dispare más de la cuenta la inflación, y de que el nivel de actividad no deteriore el empleo. Muchos platos para sostener con dos manos.

El primer punto arranca con un resultado parcial negativo: la oposición quiere aprobar una ley que retrotrae los ajustes en en el precio de la energía, decisión que tendría un costo fiscal de $ 80.000 millones. Cambiemos le ofrece una idea que había germinado el propio Miguel Angel Pichetto: reducir 50% la alícuota del IVA, lo que achicaría la sangría a $ 20.000 millones. La Casa Rosada avisó que se ser necesario usará la espada del veto, pero sabe que eso le va a complicar negociaciones futuras con los gobernadores por el Presupuesto 2019.

La Argentina necesita ahorrar pesos, pero también obtener dólares. La sequía redujo u$s 8000 millones el saldo de granos para exportar y pondrá en negativo el PBI del segundo trimestre. La crisis cambiaria en parte tomó nota de ese faltante, y de la dificultad oficial por reponerlo. El dólar alto desestimulará gastos y viajes al exterior, y una menor actividad achicará importaciones. Pero ese mismo tipo de cambio eleva la factura que paga el Estado en término de subsidios a la energía, potenciados por la suba del precio internacional del petróleo.

El mensaje oficial a las grandes empresas formadoras de precios contiene la aspiración de frenar el sendero inflacionario. No cae muy bien en las compañías ese mensaje de tono cuasi intervencionista. Pero el Gobierno hoy casi lo considera un mal menor. Donde las dudas son palpables (pero reservadas) es en el plan de metas del BCRA. El FMI pedirá un sinceramiento. Dujovne y Federico Sturzenegger deben acordar su magnitud.