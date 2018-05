Cómo funciona el mercado negro mundial donde se venden tarjetas robadas

En pleno siglo XXI, cuando básicamente todo se puede comprar por medio de un solo click, también proliferan los negocios del mercado negro, ya que una plataforma de e-commerce de tarjetas de créditos robadas llega a ser incluso más sofisticada que la tienda online de una empresa multinacional.

El mapeo detallado de estas operaciones clandestinas lo hizo Easy Solutions, una compañía de Cyxtera Technologies que brinda protección total contra el fraude. Según explicaron, hacen "un seguimiento constante de los mercados negros de internet para proteger de fraude a sus clientes".

En primer lugar, es preciso hablar de números, porque este negocio mueve millones de dólares.

"Datos de Nilson Report indican que las pérdidas mundiales por fraude con tarjetas se elevaron a más de u$s 21.000 millones en 2015, frente a los u$s 8.000 millones registrados en 2010. Para 2020 se espera que la cifra llegue a los u$s 31.000 millones", advirtió David López, vicepresidente para Latinoamérica de Easy Solutions.

En cuanto a los precios de venta, el experto indicó que son "relativos", "variables", dependen del mercado y de la forma en que son ofrecidas las tarjetas: "Algunas tiendas o sitios venden por paquetes, agrupandolas por regiones o por marcas. En ese caso un paquete de 100 tarjetas cuesta alrededor u$s 500. Cuando se comercializan de forma individual el precio depende del cupo garantizado. Por ejemplo, una tarjeta Visa con u$s 3500 de límite puede costar entre u$s 120 y u$s 200, también para la compra de forma individual y escogiendo la tarjeta de un banco especifico, pero sin la garantía del cupo disponible, el precio depende de la probabilidad que la tarjeta pueda ser usada; entre más cercana la fecha de expiración menor es el precio y hablamos de entre u$s 1,5 y u$s 200". Otros factores que inciden en el precio, aclaró el especialista, es la procedencia de la tarjeta, las del Medio Oriente y Asia generalmente tienen más cupo y la fecha de vencimiento es más lejana, entonces el precio es mayor.

Pero, ¿cómo funciona la plataforma? Desde ya que estas ofertas funcionan en la deep web, una red "profunda" o "invisible", que no se encuentra por los motores de búsqueda convencionales de internet.

Desde Easy Solutions señalan que las tarjetas de crédito recién robadas siempre aparecen en el mercado negro, vienen de diversos orígenes, registros de transacciones no encriptadas e incluso algunas son obtenidas por máquinas de lectura falsas: "Este mercado es tan o más sofisticado que el mercado electrónico de Amazon, ofreciendo además del producto, soporte y servicios. Muchos de los sitios que venden estos datos disponen de funciones típicas de tiendas, como información sobre el producto, carrito de la compra, noticias sobre el tema e incluso ofertas de servicios y de soporte".

Por otro lado, remarcan que la criptomoneda más famosa, el bitcoin, es el método preferido de los vendedores para el cierre de la transacción, debido a que cuando el comprador elige pagar con bitcoins, una dirección "no rastreable" se crea inmediatamente, quedando a la espera del depósito. No obstante, también aceptan Perfect Money y transferencias de los Money Grant y Western Union.

Otro beneficio de estos e-commerce es que ofrecen pruebas con los números de las tarjetas para asegurar que la tarjeta robada y recién adquirida es válida y que todavía se puede utilizar: "Les ofrecen a los clientes un recurso para que prueben una transacción de la tarjeta elegida, comprobando que está en funcionamiento y será aceptada. Para estimular más la compra, se ofrece satisfacción garantizada o su dinero de vuelta". En tanto, las interfaces de las tiendas son funcionales y agradables, los compradores pueden buscar por tipo de tarjeta, banco, ubicación geográfica e incluso por el nombre del ex propietario.

Finalmente, "como buenos operadores de comercio electrónico", ironizan desde Easy Solutions, "facilitan mucho las compras: generar ofertas que pueden ser aceptadas en un solo click, para estimular el impulso de comprar de una tarjeta de crédito robada instantáneamente".

En cuanto la situación en América Latina, la región resulta atractiva para el cibercrimen por contar con países grandes en términos de población. "Brasil y México están en la delantera en referencia a número de incidentes y pérdidas financieras. Por su parte Colombia y Argentina se disputan permanentemente el tercer lugar en el Índice de Ciberseguridad Global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el cual mide el compromiso con las mejores prácticas de la seguridad electrónica", dijo López.

A su vez, el experto especificó que Argentina está viviendo actualmente una situación similar a la de los demás países de la región: "La problemática principal de las organizaciones en Argentina es la generación de sitios de phishing tradicionales utilizando dominios fraudulentos y normalmente propagados por anuncios en buscadores y el spear phishing, el email sigue siendo el vector más grande de phishing con una gran tendencia de crecimiento en las redes sociales como vector de ataque".

El vicepresidente para Latinoamérica de Easy Solutions comentó que según estudios realizados, gracias a la curiosidad humana y a cierta cantidad de investigación es posible manipular casi a cualquier persona para que acceda a determinado sitio o contenido. Es así como el usuario final sigue siendo el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Por eso es que sostiene que dado que no se puede esperar que los usuarios se protejan a sí mismos, es responsabilidad de las compañías e instituciones suministrar esa protección. "No proteger a los usuarios finales no solo conlleva a pérdidas financieras, también puede dañar la imagen de una marca, corroer la confianza en los canales de comunicación y ahuyentar a los clientes de la organización", sentenció.