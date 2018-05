Ayerra: "Argentina hizo todos los deberes para ser reclasificada como país emergente"

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, recibió a El Cronista para dar su primera entrevista luego de la aprobación de la Ley de Financiamiento Productivo. El ejecutivo se mostró entusiasmado con el futuro y destacó que después de 15 años, el organismo está invirtiendo en tecnología y en capacitación.

¿Qué balance hacen de la sanción de la Ley?

Nos entusiasma muchísimo. A medida que pase el tiempo, se va a ir notando más la relevancia. Técnicamente, nos permite completar el andamiaje regulatorio para que el mercado funcione. Nosotros creemos que el mercado de capitales es necesario para que Argentina pueda crecer y crear empleo. Para eso hay que generar acceso, sobre todo a las Pymes, y también a las grandes empresas.

¿Qué normas están por salir?

En los próximos días vamos a someter a consulta pública muchas regulaciones que están ya listas. Una muy relevante es la de Fondos Cerrados, que invierten en la economía real. En la CNV ya hay un pipeline de fondos de créditos Pymes, agropecuarios e inmobiliarios. También pondremos a consulta la reglamentación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA). Otro tema muy relevante es que los bancos van a poder descargar las carteras de vivienda en forma sencilla y barata, ya que podrán securitizar créditos basados en letras hipotecarias ajustadas por UVA. Eso permite que la venta de las letras al fideicomiso sea mucho más barata. Hay otros temas que no tienen que ver con la Ley, como la ON Simple para Pymes, que ya está vigente. Está por salir la nueva definición de Inversor Calificado; la norma de emisor frecuente, para que una compañía pueda salir al mercado y después venir a la CNV; y los bonos de proyecto, que permiten emitir sin historia previa.

¿La securitización de hipotecas supone riesgo para el deudor?

No hay ningún riesgo adicional. Es un simple descargo de la cartera de los bancos en el mercado de capitales para poder seguir prestando. No tiene ninguna relación con lo que pasó en la crisis de la burbuja hipotecaria (en Estados Unidos), donde había securitización sobre securitización y las hipotecas representaban un 70% del PBI: en Argentina estamos en 1% y queremos llegar al 5%.

¿Por qué se eliminó la "interconexión" entre mercados?

La interconexión, que básicamente implica que dos mercados estén conectados totalmente, es algo muy rígido y no funcionó. Vamos a seguir buscando la integración a través de la conexión y el acceso. Lo más importante es que el inversor tenga acceso a todas las opciones. Eso se lo puede dar, por ejemplo, el agente, que tiene el compromiso de darle a su cliente la mejor ejecución.

¿Pueden convivir varios mercados en Argentina?

Hay diferentes estratos. Uno es el depositario: la Caja de Valores. Otro, las Centrales de Contraparte, que es adonde van todos los riesgos. Después, las plataformas de trading. A medida que uno se acerca a estas últimas, puede haber más actores. Hoy hay mercados dedicados a futuros; otros, a Pymes... La realidad es que no sé qué pasará. El mundo y la tecnología van cambiando mucho.

¿Cuánto puede crecer el mercado a partir de la nueva Ley?

El valor de los activos aprobados por la CNV a diciembre era de u$s 70.000 millones. Eso se puede multiplicar 3 o 4 veces a largo plazo. No estamos buscando un boom porque ya se viene creciendo. En todo 2015, las compañías se habían financiado por u$s 10.000 millones. En 2017, fueron u$s 18.000 millones. Un ángulo importante es que no todo es volumen sino que también la calidad. Desde que estamos en CNV, hay unos 40 emisores nuevos pero se están acercando con la ON Simple. Ahora también va a haber impacto de los nuevos productos, como los fondos cerrados. Pero hasta que no desarrollemos el fondeo en pesos de largo plazo el mercado será riesgoso.

Y eso va más allá de la CNV...

Nosotros tenemos que trabajar con otras áreas del Gobierno para crear los productos y la confianza regulatoria. A medida que bajen el déficit y la inflación, la gente se va a ir animando a invertir cada vez a más largo plazo en su moneda.

¿La volatilidad de las últimas semanas afectó al mercado local?

Sí. La turbulencia demora las decisiones y la alta tasa de interés genera que la gente no quiera pagar esos costos, lo que afecta al crédito. Es temporario. Hubo un parate esas dos semanas pero ya empieza a haber actividad de vuelta, con altos niveles de tasa. Una muy buena noticia fue el comportamiento de los fondos. Cuando vino la turbulencia, hubo gente que empezó a rescatar. Como consecuencia, los activos que manejan cayeron más de 15%. Los fondos no sólo pudieron responder muy bien, sino que ya están creciendo y se han incorporado más de $ 20.000 millones en los últimos días.

¿Hay esperanzas de ser emergentes este año?

Sí, sin dudas. Argentina hizo todos los deberes. El año pasado dijeron que querían ver una consolidación y en estos 5 meses se eliminó el impuesto a las ganancias de capital para extranjeros que tradean en Argentina y habilitamos el préstamo de valores y la venta en corto. En la Ley hay muchos elementos de buena gobernanza, por ejemplo, la eliminación el art. 20 (que habilitaba a la CNV a intervenir Directorios de compañías cotizantes). Otro tema importante es que se simplificó su capacidad de poder votar en Asamblea a través de un apoderado. También estamos reglamentando la simplificación de la OPA, que les dará más claridad a los inversores sobre sus derechos. Ahora no depende de nosotros. Nuestra mirada es de largo plazo y (la recategorización) se dará tarde o temprano.

¿La reglamentación de agentes conformó a todos?

Cuando el año pasado regulamos el Agente Asesor Global de Inversiones (AAGI) pusimos ciertas restricciones para evitar algunos problemas de conducta que veíamos pero no hicimos el debido proceso de consulta para entender el impacto operativo de la norma. Lanzamos una consulta en diciembre, recibimos 90 comentarios y tomamos muchos. No están todos contentos porque no hay norma perfecta.

¿Qué pasará con los agentes?

Hemos recibido una pirámide invertida, lo que más hay en la Argentina son brokers. Hay 350 Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc). Hemos dado los incentivos para que algunos de ellos tengan otra categoría y estimo que en el próximo año habrá 100 Alyc que se transformarán en Agente de Negociación (AN) o AAGI, es decir, que no tocan dinero y trabajan a través de un Alyc o un broker internacional.

¿Hay jugadores de banca privada que quieren desembarcar?

Sí. Algunos quieren ser Alyc, otros AN o AAGI. Otros están buscando asociarse con jugadores locales. Muchos son participantes regionales.

¿La CNV ya logró autosustentarse económicamente?

Ya es un hecho. Este año no le vamos a costar un peso al Estado.