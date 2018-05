Messi, el Club de amigos y la gran vidriera del Mundial

Messi es un extraterrestre. Mientras yo lo dirigí, no estaba abierto el club de amigos. Por lo menos, en ese momento, no existía", la frase le pertenece a Alfio Coco Basile, ex entrenador de la Selección Argentina. Quien fuera el DT bicampeón de la Copa América en Chile (1991) y Ecuador (1993), también estuvo en el Mundial de EE.UU. (1994) y en un segundo ciclo entre 2006 y 2008, cuando fue reemplazado por Diego Armando Maradona. Esa frase figura en la contratapa del libro Generación Lio, escrito por los periodistas Héctor Laurada y Julio Martínez, quienes construyeron la teoría del llamado Club de Amigos a partir del protagonismo en el juego de Lionel Messi.

En su prólogo, el actual DT del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli nos adelanta: "Esta Selección está compuesta por un grupo de jugadores que, sobre todo, tienen el mérito de haber jerarquizado a nuestro país a nivel mundial. En la última década más de uno ha poblado el ranking de los top cinco. Las mejores ligas del mundo han celebrado los logros individuales de estos chicos. Son ídolos donde sea. El recuerdo colectivo va a tener que competir con esta realidad social del exitismo".

En marzo pasado, Sampaoli sumó otro puntal a la idea: "Si Leo está bien, va a terminar siendo el equipo de él más que mío, relacionado a cómo se mueve dentro campo. Tenemos que ver, en el formato que decidimos jugar, cuales son jugadores que dentro del campo pueden hacerse mejor con él. A lo mejor sirve el titular de que este equipo es de Messi". Antes Basile había disparado: "A Sampaoli, en el ambiente de los entrenadores, no lo conoce nadie. Es increíble cómo llegó a la selección argentina. Lo hizo solamente porque nos ganó la Copa América con Chile. Recién ahí me enteré quién era". En tanto, Carlos Dibos, ex preparador físico de la Selección dirigida por Basile apuntó: "Hay siete u ocho jugadores que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir. Javier Mascherano, es el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos".

La llegada de Sampaoli al sitial de DT de la Selección debió superar algunos escollos, entre ellos, negociar una salida para la rescisión de su contrato con el Sevilla de España. El Reglamento General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), contempla como una de sus 10 secretarías generales permanentes la de Selecciones Nacionales. Su misión es asesorar al Comité Ejecutivo y entender en todas las cuestiones relacionadas con los seleccionados, sirviendo de enlace entre el DT y la AFA. Este cargo actualmente figura en blanco en el staff de la web oficial. El mecanismo unipersonal de Julio H. Grondona para la designación del DT ha sido heredado por su actual presidente Claudio Tapia. No existe un protocolo ni programa institucional sobre cómo proyectar el futuro de las selecciones nacionales, en especial, de las divisiones formativas. Hoy la conformación del plantel, aunque cuestionado tras perder 3 finales, es el resultado de la exitosa programación encomendada a la dupla José Pekerman-HugoTocalli.

El fútbol se ha contagiado de los predicadores y mentalistas como el Brujo Manuel sin apostar a procesos sustentables. Esa endemia proviene del resto de las actividades sociales que reflejan su impotencia en una mayor demanda de éxitos deportivos. Más allá del improvisado panorama, la Selección Argentina se apresta a convivir en el escenario de la gran vidriera de los mundiales de la FIFA. Esta vez con el estreno del VAR (video asistencia del referí) la competencia será muy dura y con gran exigencia arbitral tendiente a menguar los errores a favor de la transparencia y el juego limpio. La nave insignia de la FIFA se prepara para el gran negocio de la TV que se multiplicará por miles de millones en las pantallas de todo el mundo. Messi, Ronaldo, Neymar, Suárez y el egipcio Salah (si logra superar las secuelas del temerario agarrón de Sergio Ramos en la final de la Champions League) mostrarán su talento ante la audiencia mundial en Rusia. En Argentina, el partido semifinal ArgentinaHolanda en Brasil 2014 marcó un pico máximo de 46.59% de rating, y la final contra Alemania (13/07/2014), elevó el porcentaje de participación en hogares de la TV Pública (share) al 67,38% según datos de IBOPE Media. Según esa fuente, la cantidad de televidentes promedio por cada partido (reach) aumentó de 1.221.150 (Sudáfrica 2010) a 2.073.360 (Brasil 2014), y la cobertura total de personas que miraron el mundial trepó en 2014 a 9.524.070. ¿Será hora de cambiar la imagen? César Luis Menotti, DT campeón mundial con Argentina en 1978, le aconsejó a Sampaoli: "Lo que tenés que tener claro de cara al Mundial es que lo que vos decidas va a ser lo más importante. Vos sos el entrenador".