Homenaje a "Carlos Miguel Tacchi" en un nuevo anivarsario de su fallecimiento

Hoy en el suplemento Fiscal & Previsional queremos recordar al igual que el año pasado a quien fuera nuestro Secretario de Ingresos Públicos desde 1991 a 1995, al cumplirse el día de hoy, 28 de mayo de 2018, veinte años de su partida y, teniendo en cuenta la vigencia de su accionar en la actual coyuntura que atraviesa el país.

Carlos Tacchi trabajó incansablemente en la lucha contra la evasión impositiva haciéndose cargo de enseñarle a toda la sociedad ¿Para Qué? y ¿Por Qué? se debían pagar los impuestos. Fue en esa cruzada donde forjó la idea de crear una culturización tributaria en la ciudadanía. También creó un grupo de inspección de elite denominado "los intocables" destinado a perseguir a los grandes evasores para que la sociedad tuviera la prueba palpable de que los poderosos también estaban al alcance de la DGI. Años antes de su llegada a la Secretaría de Ingresos Públicos, estaba instalada en la sociedad la idea de que era más fácil ganar el PRODE que tener una inspección de la DGI, lo que demuestra en qué contexto asumía su cargo y el enorme legado que nos dejó posicionando a la DGI frente a la sociedad. Los que tuvieron el honor de conocerlo personalmente destacan su intachable honestidad, la pasión y la férrea convicción con la que llevaba a cabo su trabajo sin importar el obstáculo que se le interpusiera.

Tan convencido estaba que la ciudadanía debía pedir la factura de compra en los comercios (porque si no lo hacía le estaban robando el IVA incluído en el precio de venta), y que evadir no era una avivada sino que se le estaban cercenando recursos a la sociedad, que fruto de su pasión dejó escapar en un conocido programa de televisión su frase más recordada, golpeando fuertemente la mesa "Voy a hacer Mierda a los Evasores"!!.

Mucho de lo que hoy tenemos sin duda se lo debemos a él. Instaló el camino de la doble vía señalando que el impuesto no era para que se lo guarde el estado sino que la administración de ese dinero debía volver a la sociedad en mejores servicios, salud, educación, seguridad, etc.

Podemos advertir que le tocó hacer docencia en los dos planos de la ecuación Estado-Sociedad con la complejidad que ello implicaba. Por su trabajo recibió elogios de todo tipo, incluso de empresarios y del Fondo Monetario Internacional al haber suprimido en su gestión casi 20 impuestos distorsivos y cuadruplicar los niveles de recaudación poniendo el foco en la lucha contra la evasión.

Su doctrina continúa vigente lo que nos demuestra que fue un adelantado en su época. Todavía resuenan sus palabras "Exija su Factura"!!, "No deje que le roben el IVA contenido en el precio"!!!..

Hoy la AFIP obliga a los comercios a aceptar las tarjetas de débito como medio de pago en un intento para inducir al cumplimiento fiscal, mientras algunos consumidores son renuentes a solicitar las facturas de compra porque piensan que eso no les afecta. Algún día deberemos asimilar lo que Tacchi nos enseñó; evadir impuestos es sacarle el dinero que al estado le corresponde para ser devuelto a la sociedad en mejores servicios de Salud, Educación, Seguridad, etc. y también como sociedad debemos aprender a no dejar que el olvido tenga la osadía de aproximarse a aquellos que han hecho bien las cosas sin medir lo que dejaban a cambio, porque esas personas son las que hacen la diferencia...

Porque si evadir impuestos además de atentar contra la sociedad también es un pecado, entonces perseguir evasores con el ahínco que él lo hizo es una tarea digna del aprecio Celestial...

Hoy recordemos a Carlos Miguel Tacchi, un funcionario íntegro y puro como pocos, y aquellos que creemos en Dios pidámosle que el espíritu de Carlos Tacchi sea fuente de inspiración desde el cielo para que podamos construir -con el compromiso de todos- la sociedad que nos merecemos, que muchos soñamos y por la que Carlos Tacchi trabajó, siendo un pionero en ese camino.

Carlos Miguel TacchiGracias por habernos señalado el camino!!!!