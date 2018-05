Amplían la consulta pública por privatizaciones eléctricas

La empresa Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa) prolongó hasta el domingo el plazo para el registro de aquellos interesados en realizar observaciones o sugerencias al prepliego que regirá la licitación de la venta de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, hoy en manos del Estado.

"Para ello, los actores privados tendrán que registrarse previamente en el link "Registro de Interesados" del sitio web de la empresa (www.enarsa.com.ar) completando el formulario correspondiente. Una vez registrados, podrán remitir sus observaciones o sugerencias sobre el prepliego –a la dirección de correo electrónico que será comunicada al momento del registro–. Así, la empresa considerará las observaciones recibidas y elaborará el pliego final para la licitación, con las adecuaciones que estime necesarias", comunicó la compañía que conduce Hugo Balboa.

A partir de la creación de Ieasa, mediante el Decreto 882/17 del 1´ de noviembre de 2017, la empresa debe transferir los activos correspondientes a las dos centrales termoeléctricas mencionadas, junto a la participación accionaria en Transener, lo que motivó internas en Cambiemos con los socios radicales.

La enajenación de activos estatales incluye al personal y los contratos relacionados con dicha central. Las centrales valen en su conjunto unos u$s 1000 millones y adeudan u$s 611 millones, una obligación de la que se harán cargo los privados. También se deberán comprometer a finalizar y poner en marcha las obras para el cierre de ciclo combinado en ambas plantas, que permitirá aprovechar la combustión de gas natural y, a la vez, convertir agua en vapor, con lo que se elevará la potencia instalada de las centrales en un 50%: Ensenada de Barragán a 840 MW y Brigadier López a 420 MW. Los contratos de las turbinas de gas vencen en 2022, mientras que las de vapor duran 10 años desde el inicio de su operación comercial, que no debería demorarse mucho porque el avance es mayor al 85%.

A efectos de fomentar la transparencia y calidad del proceso de licitación, Ieasa sometió a este proceso de consulta pública gratuita la versión preliminar del Pliego de Bases y Condiciones que regirá la licitación.

Ayer, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió las privatizaciones eléctricas, en especial la de Transener. "La red tiene un muy buen valor presente y no nos fijamos a futuro", dijo. La crítica pública es que es una empresa estratégica para el Estado.