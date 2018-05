Por ahora, el Gobierno mantendrá la baja gradual de las retenciones sojeras

La intención de congelar la baja mensual de las retenciones a la soja estuvo en carpeta. Por ahora, el Gobierno decidió dejarla en suspenso y no modificar la situación para uno de los sectores a los que benefició en el inicio de su gestión.

No están dadas las condiciones para hacerlo, aseguraron en las cercanías del presidente Mauricio Macri. En medio de una jornada movida, y tras participar del encuentro del gabinete ampliado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su par de Agroindustria, Luis Etchevehere, se reunieron con el eje del análisis en la polémica medida, que quedó en stand by.

Así seguirán escarbando desde los distintos Ministerios para identificar en dónde se puede profundizar el achique del gasto y, en una mirada más general, cómo lograr reducir el déficit fiscal. La idea de mantener las retenciones a la soja surgió como parte de ese plan.

El ex presidente de SRA (crítico absoluto de las retenciones) llevó a Dujovne los datos de siembra, cosecha, precios y situación post-eventos climáticos. El tema de las retenciones se tocó y todo sigue como hasta ahora, indicaron fuentes consultadas por El Cronista. Desde Agroindustria plantearon que no solo se habló de retenciones, sino que se analizaron distintas alternativas posibles para reducir los gastos, aunque prefirieron no dar detalles al respecto.

Echevehere le planteó su visión, le presentó los números. Seguramente, Dujovne seguirá recabando información de otras áreas y definirá una propuesta, en la que pueden o no estar las retenciones sobre la mesa, planteó un funcionario.

La posible suspensión de la reducción mensual de retenciones del complejo sojero se puso sobre la mesa en el primer encuentro que tuvo a Dujovne como ministro coordinador, el martes. Fue en el contexto en el que pidió a todas las carteras evaluar en qué se podía poner la lupa para acelerar el ajuste.

La soja sin procesar tributa hoy 27,5% de derechos de exportación (los subproductos están 3 puntos porcentuales por debajo) y el 1 de junio bajará medio punto más, dado que el esquema de reducción de retenciones es mensual y llegará, según el decreto de enero de 2017, en diciembre de 2019 al 18%.

La escalada de versiones no se detuvo, al punto que llegaron a incluir la reimposición de retenciones de 10% para el maíz y el trigo. Así, justo cuando se cumple una década del conflicto, el fantasma de la 125 se comenzó a agitar.

La situación y la falta de respuesta por parte de los funcionarios nacionales (a los que llamaron insistentemente en los últimos dos días) desató la alarma sectorial. Los presidentes de las cuatro entidades (SRA; CRA; Coninagro y FAA) salieron públicamente a rechazar cambios en el esquema.

Y así las cuatro entidades gremiales ruralistas reflotaron la mesa de enlace para pedirle ayer al mediodía una audiencia con carácter de urgente con Macri, para poder explicarle en persona que los números del campo, afectados gravemente por la sequía de cuatro meses y el último mes de lluvias, calor y humedad que le dio el golpe final a la cosecha gruesa.

En ese sentido, un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dio cuenta de que, por el clima, los productores perdieron 30 millones de toneladas entre soja y maíz, lo que representa resignar u$s 7500 millones en bruto. Por esa merma productiva, y a pesar de la mejora de precios en las últimas semanas, las exportaciones estarán u$s 8000 millones por debajo del año pasado, destacó el trabajo de la entidad rosarina.

El pedido de audiencia ingresó a primera hora de la tarde en la Casa Rosada, y anoche las entidades no habían recibido respuesta. Ante una consulta de este diario, el titular de Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, enfatizó que sin desmentida oficial de todos los rumores que fueron creciendo en estos días, a los productores les costará apostar de nuevo.

Las reglas de juego no pueden cambiar de esta manera abrupta. Sin certezas el productor no va a vender más rápido, ni a invertir, planteó el dirigente, quien sucedió en SRA al propio Etchevehere.

Como sus colegas de la mesa de enlace, resaltó que los números del campo no son los que muchos piensan, en alusión a la cantidad de soja que retienen desde el año pasado, que según algunas voces oficiales rondarían las 12 millones de toneladas. No hay más que 2 o 3 millones de soja en manos del productor, remarcó Pelegrina.

El dirigente puntualizó que en la víspera de una campaña de trigo que puede ser récord, dadas las optimas condiciones climáticas, al productor le falta seguridad de que la política no cambiará las reglas de juego.

En tanto, operadores del mercado de granos daban cuenta que un cambio en el sistema de retenciones traería consigo la ruptura de los contratos futuros de oleaginosa y granos, lo que haría a la situación aún más crítica.