El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSeS, para el próximo 7 de agosto en la causa en la que se investiga si la venta de acciones de Petrobras Argentina (PESA), que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), generó un perjuicio para el Estado. Las acciones de PESA, que heredó ANSeS luego de la estatización de las AFJP, fueron adquiridas por Pampa Energía, la firma del empresario Marcelo Mindlin.

En el expediente se acumularon dos denuncias realizadas por los diputados nacionales Victoria Donda y Rodolfo Tailhade sobre operaciones hechas por el FGS.

La adquisición de acciones fue en noviembre de 2016, luego de que Pampa Energía comprara el 67% de Petrobras Argentina. Eso llevó al grupo de Mindlin a lanzar una OPA para los accionistas minoritarios. El FGS accedió a vender su 11,85% a $ 10,37 por acción, y recibió unos $ 2,48 millones. Tras la fusión con Pampa Energía, la acción de Petrobras Argentina trepó a unos $ 18.

Bonadio programó las indagatorias desde el 30 de julio próximo: a Ricardo López Antonelli, ex director de Estrategia de Activos Financieros del FGS; Leandro Toriano, ex director de Riesgo Crediticio; Fernando Recalde ex director general de Inversiones; Matías Tamburini, ex director general de Operaciones, y Luis María Blaquier, ex subdirector ejecutivo de Operaciones.