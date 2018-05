La semana cierra con un dólar arriba de $ 25 en todas las pizarras

El dólar terminó la semana consolidado por encima de los $ 25. El promedio del Banco Central (BCRA) quedó en $ 25,16, es decir que incluso la cotización más baratas del billete verde atravesó la barrera psicológica: en el cierre de pizarras y homebanking, las oferta mínima fue por $ 25 y la máxima por $ 25,40.

En el terreno mayorista el tipo de cambio terminó a $ 24,60, fueron 12,5 centavos más que el valor registrado el miércoles debido a una demanda por cobertura en una rueda en la que se adelantaron operaciones por los feriados de hoy en el país y del lunes en Estados Unidos.

Así, además de haber revertido la caída de lunes y martes, el dólar cierra la semana con un ascenso de 17 centavos. Este movimiento acompaña la tendencia internacional; desde hace casi un mes que las monedas emergentes se mantienen débiles frente al dólar. Por si fuera poco, últimamente los inversores contaron con una preocupación adicional: la devaluación de la lira turca y el posible contagio a las demás divisas emergentes. En números,el índice del dólar, el que compara a la moneda de EE.UU. con una canasta de divisas, se ubica en 93,76, máximos del año, mientras que la lira turca pierde en mayo un 13%, casi lo mismo que el peso, que acumula una baja mensual de 15,4%.

"Hubo demanda más que nada por el pago de importaciones y también oferta de cerealeros. Las compras fueron más de tinte local que externo; siempre cuando se arrima el fin de mes aparecen algunas órdenes de giros al exterior, algunos pagos dividendos, otros de importaciones. Veremos qué pasa, el lunes es feriado en Estados Unidos, por lo que la actividad se retomará el martes", comentó Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios. En sintonía, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, detalló que el dólar "sigue demandado por bancos y empresas para giros al exterior, trading y swaps cambiarios, coberturas por cambios de carteras pesificadas".

En tanto, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, sostuvo que "la divisa norteamericana operó con tendencia firme durante todo el día debido a una demanda por cobertura, en un escenario de relativa insuficiencia de la oferta genuina". A su vez, el experto señaló que el primer precio operado, en

$ 24,50, "fue el valor más bajo del día y se transformó en un nivel al que no pudo regresar en el resto de la jornada" y subrayó que las órdenes de compra fueron ejerciendo presión al punto de llevar al tipo de cambio a tocar un máximo intradiario de

$ 24,62.

Quintana también se refirió al contexto externo, dijo que "el escenario internacional mantiene un panorama incierto y traslada las expectativas negativas al resto de los mercados con especial impacto en los más vulnerables".

Por el lado de la oferta, una fuente en off the record confirmó que los exportadores "liquidaron mucho más que en ruedas pasadas, más de u$s 100 millones, lo máximo de la semana y muy por encima del promedio habitual".

De todas formas, el monto operado no sobresalió: en el segmento spot se negociaron u$s 882 millones.

Las arcas del BCRA finalizaron en u$s 52.099 millones, u$s 1.499 millones menos que el miércoles, porque más allá de la variación de las divisas, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas, se efectuó la cancelación parcial de obligaciones con el Club de París por u$s 880 millones.