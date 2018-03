Luz verde de Neuquén a la mega inversión de u$s 616 millones de Pluspetrol en Vaca Muerta

El Ministerio de Energía de Neuquén aprobó el plan de inversión de la empresa Pluspetrol SA para el desarrollo de pozos de gas no convencional en el yacimiento Vaca Muerta, por un monto de más de u$s 600 millones, según informó ayer el gobierno provincial.

El proyecto se ejecutará en el área concesionada a la empresa "La Calera", ubicada entre Loma Campana y Aguada Pichana Este, para la perforación de 45 pozos de gas no convencional, con una inversión de u$s 616 millones, informó la agencia Télam.

La resolución que aprueba el proyecto será presentada al Ministerio de Energía de la Nación para que confirme la adhesión de la compañía al "Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales", que garantiza un precio por millón de BTU.

A ese programa pueden adherir las empresas titulares de concesiones de explotación ubicadas en la Cuenca Neuquina, que cuentan con un plan de inversión específico, aprobado por la cartera provincial, y con la conformidad del Ministerio de Energía y Minería de Nación, a través de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos.

El gobierno neuquino informó que con estos proyectos, la provincia sumará al resto de las inversiones convencionales y no convencionales de petróleo la suma adicional de u$s5283 millones en los próximos cuatro años, que serán destinados a la perforación de 457 pozos.

El ingreso al nuevo Plan Gas destrabaría una inversión millonaria para el área. Según el diario Río Negro, de esa provincia, la empresa espera tener en el campo dos equipos de perforación para la segunda mitad del año.

Para la escala de negocios que tiene Pluspetrol la apuesta equivale a un salto significativo, ya que tiene en marcha una inversión en el bloque Centenario Centro, donde obtuvo una concesión no convencional.

En el último tiempo, Pluspetrol estuvo vendiendo activos para hacerse de fondos.

El mes pasado, se desprendió de su participación en Petrolera Entre Lomas, donde controlaba el 53%, mientras que el otro 47% restante pertenecía a Pampa Energía. Entre Lomas fue adquirida por la mexicana Vista Oil & Gas, la nueva firma del ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, por unos u$s 360 millones, según trascendió. Y esta semana se concretaría la venta de tres bloques en la Cuenca Neuquina a GeoPark, una operación que había sido informada en diciembre de 2017 y que aportará a la compañía u$s 52 millones. Para que se concrete, sólo falta la aprobación del Gobierno de Neuquén.

En tanto, el año pasado Genneia compró a Pluspetrol la totalidad de acciones de Generadora Eléctrica de Tucumán S.A. (GETSA), dueña de la Central Térmica El Bracho, ubicada a 30 km. de San Miguel de Tucumán, que tiene una potencia instalada de 245 MW, alimentada a gas natural y conectada a una subestación eléctrica de 132 Kv.

Pluspetrol es una compañía de origen argentino pero internacional, dedicada desde hace 35 años a la exploración y producción de hidrocarburos. Además de la Argentina, opera también en Angola, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos, Perú, Uruguay y Venezuela