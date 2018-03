Los eSports ya suman 2600 millones de jugadores

Los deportes electrónicos (eSports) consiguieron dar el salto de la oscuridad de la habitación a los grandes espacios. Este cambio de tendencia iniciado hace una década, en el que la individualidad mutó hacia la creación de comunidades de jugadores con los que compartir experiencias o animar a equipos comunes, poco a poco cristaliza y es vista como la gran oportunidad de la industria para monetizar una afición que según Ralf Reichert, CEO de ESL, la principal plataforma de este deporte, suma ya 2600 millones de gamers en todo el mundo.

Pese a lo abultado de la cifra, el propio directivo reconoce que apenas 150 millones de personas son fanáticos de los eSports, por lo que el camino por recorrer es largo y las expectativas altas: lograr los 1.000 millones de aficionados, la séptima parte de la población mundial. Para atraer nuevos adeptos nada mejor que torneos como el Intel Extreme Masters (IEM) celebrado a principios de marzo en Katowice y que repartió cerca de un millón de dólares en premios. Esta localidad de poco más de 350.000 habitantes del sur de Polonia volvió a convertirse en la capital mundial de los deportes electrónicos, después de que en la anterior edición reuniera a más de 173.000 espectadores en el Spodek Arena y fuera seguida por más de 46 millones de internautas.

La cita vino acompañada por una gran feria interactiva donde se presentaron las últimas innovaciones en eSport y juegos y se reunieron los principales actores de una industria que aún camina en pañales y que espera cerrar el año con unos ingresos que rondarán los u$s 870 millones. De estos, 539 millones llegarán vía publicidad y patrocinios, mientras que el resto se repartirá entre la venta de entradas, merchandising, derechos televisivos e ingresos procedentes de comisiones de juegos, según el 2018 Global Esport Market Report.

Gasto medio

La tierra está sembrada, pero falta abonarla. Riechert recordó en el evento que 2017 cerró con 205 millones de usuarios únicos de esta práctica, aunque el gasto medio por jugador apenas alcanza los u$s 3 anuales, muy lejos de los u$s 54,15 que un aficionado europeo al fútbol destina de media en un solo partido. Según datos de la UEFA, un fan del Arsenal, el club más caro de seguir, gasta u$s 121 de media por partido, mientras que un seguidor del Real Madrid se deja u$s 91,9 en cada encuentro, por 84,6 del hincha del Barcelona.

Las cifras todavía son bajas pero el momento del despegue parece cercano. Como indica Jonas Vikan, director de los torneos de ESL y antiguo jugador profesional, "el perfil de nuestro aficionado es el de jóvenes adultos muy familiarizados con las nuevas tecnologías y que ya cuentan con cierta experiencia en el gaming. Además, en los últimos años destaca la fuerte incorporación de mujeres a este mundillo y tenemos mucho potencial con la llegada de nuevas generaciones".

Vikan cree que se ha pasado de ser un sector muy cerrado a abrir la puerta a nuevos actores. "Hay que conseguir estabilidad y visibilidad para los equipos, construir un ecosistema más abierto en el que se integren jugadores, inversores, publicidad, etc. Trabajamos para ganar en relevancia y lograr que la audiencia se pueda integrar en la experiencia, para ello debemos mejorar en la retransmisión de las pruebas y en la creación de nuevos gráficos", añade.

Miembros del sector presentes en el evento no dudan que con el tiempo los deportes electrónicos pueden convertirse en el entretenimiento más relevante del mundo, pero para ello hay que construir una cultura de marca, crear historias que permitan relacionarse con la audiencia y equipos potentes, como parte de las compañías o de las enseñas, que permitan generar negocio. Y sobre todo, crear estrellas reconocibles que arrastren seguidores.

Patrocinadores

En este sentido, las marcas han encontrado en los deportes electrónicos el escaparate para acceder a los millennials y las generaciones posteriores, pero los eSports también necesitan de patrocinadores para progresar ante la falta de otros ingresos. Entre estos sponsors se diferencian los endémicos, que agrupan a marcas relacionadas de forma directa con el sector como las de videojuegos, tecnología, periféricos, operadores de internet... y las que se acercan para llegar a sus seguidores.

Entre las primeras destaca Intel, patrocinador principal del evento. Su CEO, John Bonini califica a los juegos "como la mejor manera de acercarse a la tecnología, como animales que exploran un entorno". El directivo destaca la capacidad del gaming para "unir a personas de diferente condición, cultura, sexo o edad, a la vez que permite atraer socios para desarrollar tecnología, protección contra hackers, dispositivos, etc.".

En la parte puramente empresarial, el juego es una parte primordial de la cuenta de resultados de Intel. ½El segmento del gaming es el más importante del mercado del PC, después de que permaneciera estático durante los últimos años. Los jugadores requieren modelos de alto rendimiento y adquieren más dispositivos que el resto de usuarios", explica Lee Machen, responsable de la estrategia de gaming de la firma a nivel mundial.

El patrocinio de Intel también varió con el tiempo. "Siempre patrocinamos competiciones, en principio en un nivel más básico, con premios monetarios y algunas computadoras, y hoy a través de grandes competiciones como el IEM. Pero otra forma de inversión son los productos. En nuestro catálogo hay muchos recursos que cubren las necesidades de los gamers, lo que es más importante que el patrocinio en sí, ya que supone ventas directas", explica Machen.

En este sentido, Hans-Jürgen Werner, director de Marketing de Intel para EMEA, destaca que estos torneos son clave para la firma. "Permiten vender más PC, desarrollar mejores máquinas y que el boca a boca expanda nuestros productos", señala.

En cuanto a la llegada de patrocinadores externos, Werner valora la llegada de marcas como Mercedes. "Reconocieron el potencial e incluso presentaron por primera vez un modelo de la marca fuera de Alemania en el marco de uno de nuestros torneos".

Juegos Olímpicos

El espaldarazo definitivo podría llegar con la consideración de deporte olímpico de esta disciplina. El Comité Olímpico Internacional ya los considera "actividad deportiva", y en los recientes juegos de invierno ya acogieron varias partidas de exhibición. Intel también patrocina los Juegos y Machen destaca "la acogida y la calidad obtenida en estos torneos, por lo que espero que sean parte del movimiento olímpico en el futuro".

Más contundente se muestra Vikan, que indica estar seguro "al 100%" de que serán olímpicos. "Fue muy interesante ver como toda la comunidad mundial se interesaba en nuestra propuesta. Las previsiones indican que seremos olímpicos en los próximos diez años, pero yo creo que está más cercano, que en seis años será posible dada la gran cantidad de interesados. Tenemos similitudes con deportes como el snowboard, nuevos, que atraen a la juventud y que crean marca propia", sentencia