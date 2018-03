"Black Panther" ya es la película de superhéroes más taquillera de la historia

La película "Black Panther" sumó este fin de semana un nuevo título a su larga lista de récords, convirtiéndose ahora en la película de superhéroes más taquillera de la historia en los Estados Unidos (sin tomar en cuenta la inflación), según una nota de la revista especializad The Hollywood Reporter.

"Black Panther" alcanzó una recaudación local de u$s 630 millones, por encima de los u$s 623 millones que logró otra producción de Marvel Studios, "The Avengers", en el año 2012

"Black Panther" ocupó el primer lugar de la taquilla estadounidense desde que su estreno el 16 de febrero. Finalmente, este fin de semana cedió el puesto a "Titanes del Pacífico: Insurrección" ("Pacific Rim Uprising"). A nivel mundial, la historia protagonizada por Chadwick Boseman lleva recaudados u$s 1238 millones, siendo la cinta número 12 que alcanza esta hazaña. Atrás deja a otras grandes producciones como "Fast of the Furious 8" (u$s 1236 millones); "Iron Man 3" (u$s 1214 millones) y "Minions" (u$s 1159 millones). Además se cuelga el título de tercera entrega más taquillera del Universo Cinematográfico de Marvel solo por detrás de las dos cintas de "Los Vengadores".

También logró la segunda mayor recaudación en el fin de semana de su estreno para un filme de Marvel Studios, solo detrás de "The Avengers". Además, es la cuarta película que recauda u$s 100 millones en cada uno de sus dos primeros fines de semana en exhibición; el mejor estreno de toda la historia del mes de febrero y el mejor estreno de invierno.

Si se tiene en cuenta que su presupuesto fue de u$s 200 millones, sin duda se puede decir que ha sido uno de los trabajos más rentables de Marvel hasta la fecha. Por eso, ahora todos los ojos están puestos en "Vengadores: Infinity War", la esperada superproducción (26 de abril) que reunirá a todos los protagonistas de Marvel (incluyendo a los Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra y el Doctor Strange) para culminar estos 10 años con el film más caro de la historia. Las altas expectativas que ha despertado desde que se anunció hacen posible que esta cinta llegue a batir de nuevo todos los récords.

En Argentina "Black Panther" lleva recaudados, desde febrero, un poco más de u$s 5 millones, quedando en lo que va de este año sólo por detrás de "Coco" de Disney (u$s 16,8 millones) y de "Jumanji: Welcome to the Jungle" de Sony (u$s 8,3 millones)