Traslado de jueces: el Gobierno le contesta a la Corte con un proyecto

Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar sin efecto la designación del Tribunal Oral Federal 9 que se encaminaba a realizar un “megajuicio” contra Cristina Kirchner, diputados de Cambiemos presentaron hoy un proyecto de ley para reglamentar los traslados de jueces federales sin que requiera un nuevo acuerdo del Senado.

La acordada publicada por la Corte, que cuestionó que la Cámara de Casación Penal haya dispuesto la inclusión del TOCF9 en el sorteo de los expedientes contra la ex mandataria dado que no se encontraba habilitado, provocó un fuerte malestar en el Gobierno y por eso encomendó a sus principales espadas jurídicas en la Cámara de Diputados a que presenten una iniciativa para reglamentar los traslados.



“La Corte decidió en contra de todos los antecedentes de los últimos cien años y de una manera que desconoce las atribuciones de los otros dos poderes. Es por ello que, junto al diputado Negri, presentamos este proyecto de ley”, explicó Tonelli en un comunicado.

En su pronunciamiento, el alto tribunal puso en jaque la ley 27.307 del 2016 que habilitó al Consejo de la Magistratura a ordenar traslados de jueces con mayoría simple de sus miembros en virtud de una ley que impulsó el gobierno de Mauricio Macri: advirtió al respecto que se trataba de una nueva designación, es decir, necesitaba un nuevo acuerdo del Senado.



Puntualmente, se trata en este caso de la conversión de siete tribunales orales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, que juzgan delitos comunes, en tribunales orales federales, que abordan casos complejos.



Tonelli, quien es titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y Negri, presidente del interbloque Cambiemos (ambos integrantes del Consejo de la Magistratura), establecieron los requisitos que deberán cumplirse para que un juez federal pueda ser trasladado a otro tribunal, “de manera de evitar en el futuro diversas interpretaciones de la Justicia al respecto”.



La iniciativa plantea en primer lugar como condiciones para el traslado “que no se haya resuelto la convocatoria a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo vacante o su acumulación a un concurso en trámite”; y que “la vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdicción territorial que la que ocupa el solicitante”.



También, que se cumpla con los requisitos del consentimiento del juez, el mantenimiento de la jerarquía en función del grado y la necesidad de que la competencia en razón de la materia no sea sustancialmente diversa.



Además, el proyecto juzga oportuno incluir como requisitos adicionales la identidad de jurisdicción territorial y la necesidad de que el magistrado que solicite el traslado tenga una antigüedad mínima de cuatro años, a fin de evitar una excesiva rotación en los cargos.



De acuerdo a la iniciativa, sin embargo, el traslado no requerirá una nueva intervención de la Cámara alta “cuando el interesado haya obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nación para desempeñar la función a la que pide su pase o cuando el traslado se deba a una reorganización de juzgados o tribunales dispuesta por ley”.



Además, el proyecto de ley fija que será el Consejo de la Magistratura de la Nación el que tendrá a su cargo “decidir acerca de la conveniencia del traslado y de la idoneidad del magistrado solicitante para desempeñarse en el nuevo cargo”, pero que el traslado deberá ser aprobado por el organismo “por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, con la recomendación de que el Poder Ejecutivo emita el decreto pertinente”.



En los fundamentos, los dos diputados de Cambiemos indicaron que, “en virtud del artículo 75, inciso 20, de la Constitución Nacional resulta indudable que el Congreso de la Nación tiene plena competencia para establecer, organizar y modificar tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia y, en tal contexto, establecer las reglas a las cuales debe sujetarse su jurisdicción, competencia, ubicación, integración y funcionamiento”.

‘Este proyecto tiene el propósito de evitar que interpretaciones dispares generen consecuencias institucionales sobre el traslado de los jueces federales”, destacó Negri.