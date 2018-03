El Merval recorta su avances con un ojo puesto en Wall Street

Los papeles de YPF crecen 3,61 por ciento, a 438 pesos cada uno, y lideran las alzas en el Merval, que modera el avance inicial al subir 0,24% a media sesión, hasta situarse en las 31.537,38 unidades.

"El mercado recortó parte de su avance inicial con los inversores más atentos al ajuste que sufrieron las bolsas europeas cerca del cierre y las subas de Wall Street", explicó una fuente de la city porteña.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Byma (2,68%), TGS (2,18%), y Tenaris (2,03%).

El total negociado en acciones asciende a 246.087.282 pesos, con un balance de 35 papeles en baja, 29 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval retrocedió 1,19% y sumó su segunda caída consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 gana 0,09%, el AY24 baja 0,14%, el Descuento en dólares se contrae 0,16%, el Descuento en pesos sube 0,29%, el Par en dólares se hunde 0,11%, el Par en pesos resta 1,02%, y el PR15 asciende 0,06%.

Entre los cupones atados al PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se contrae 0,92% ($ 162), el TVPE (en euros) se deprecia 1,36% ($ 217), el TVPP (en pesos) mejora 0,61% ($ 8,25), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) pierde 0,57% ($ 173).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia alcista a media sesión.

En ese contexto, los papeles de YPF saltan 4,26%, a 21,78 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Las otras subas más importantes las registran los ADRs de Globant (3,83%, u$s 52,63), TGS (3,04%, u$s 19,63), y Macro (1,56%, u$s 107,94).