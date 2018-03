Collomb: "Vamos a subsidiar 5 puntos de la tasa que cobra el Nación a cooperativas"

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) tiene a cargo el desarrollo, registro y control de unas 29.700 cooperativas y 5700 mutuales. Estas, a la vez, hacen un aporte obligatorio al Fondo de Educación y Promoción que el organismo maneja para brindar apoyo financiero, asistencia técnica y capacitación al sector mutual y cooperativo, muchas veces postergado a pesar de su contribución a la economía. En esta charla con El Cronista, el titular de INAES, Marcelo Collomb, se refirió a las perspectivas crediticias del sector.

¿Qué aporte hacen las cooperativas y mutuales a la economía?

En el sector agropecuario, 24 de 33 millones de hectáreas totales son trabajadas por el sector cooperativo y 120.000 productores, es decir, el 40% del total, se encuentran aglutinados dentro asociaciones de este tipo. Las cooperativas agropecuarias facturan más de u$s 9000 millones de dólares por año y sus exportaciones superan los u$s 4500 millones anuales. En lo que respecta a otros rubros, por ejemplo, más del 80% del tendido eléctrico rural es cooperativo y más del 40% de las prestaciones de servicios de salud son provistas por mutuales.

¿Cuál es la contribución de este sector al PBI?

Se estima que el aporte representa entre el 7% y el 10% del PBI. A los fines de poder contar con datos estadísticos serios y ciertos, este año estamos lanzando una actualización nacional de datos para cooperativas y mutuales registradas en el país. Es un trámite que se va a poder hacer a distancia y nos va a permitir contar con una base de datos seria y cierta sobre el sector.

¿Qué necesidades de financiamiento tienen las cooperativas y mutuales?

Desde el INAES, nosotros financiamos diferentes necesidades pero la demanda fundamentalmente apunta a capital de trabajo y, en cooperativas de servicios públicos, a la adecuación de infraestructura. Nosotros brindamos préstamos propios a 5 años de plazo, con 6 meses de gracia y una tasa de interés de 6% anual.

¿Qué otras alternativas de crédito ofrecen?

Hace poco firmamos en Mendoza un acta acuerdo con el Banco Nación (BNA) para comenzar a trabajar en un convenio por el cual nosotros subsidiaremos tasa de interés de una de sus líneas de préstamos. Así, nosotros aportamos los recursos que tenemos del Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa y generamos préstamos por una suma mucho mayor que la que nosotros podríamos dar directamente. Es decir, hacemos que esos recursos se reproduzcan en favor del sector y que el pequeño y mediano productor agropecuario (porque trabajamos con Coninagro) pueda alcanzar estos créditos a una tasa muy baja porque nosotros vamos a subsidiar aproximadamente 5 puntos porcentuales y eso hará que el BNA pueda aportar otros $ 80 millones. Además, el año pasado generamos líneas de crédito con mutuales que prestan servicios de ayuda económica en el interior del país y también subsidiamos tasa.

¿De qué línea del BNA se trata?

El acuerdo se firmó sobre la línea 600, que está dirigida a inversiones y cuya tasa es de 19%.

¿Qué requisitos tendrá?

Los requisitos los pondrá el BNA pero son flexibles, para que los cooperativistas y las mutuales puedan acceder.

¿Hicieron solamente acuerdos con BNA?

No, el año pasado aprobamos (aunque todavía no se firmó) un acuerdo con el fideicomiso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que da préstamos para cooperativas de servicios públicos a una tasa del 20%, sobre la que nosotros vamos a subsidiar 8 puntos. Aportaremos $ 15 millones y eso va a generar préstamos por aproximadamente $ 120 millones. Esta alternativa estará vigente en el transcurso de los próximos meses.

¿Los bancos privados no se animan a prestarle a las cooperativas y mutuales? ¿Están hablando con alguno?

No es una experiencia en la cual se haya trabajado. Generalmente, las entidades privadas se manejan de manera directa con el sector y no a través de INAES. Obviamente, no es un camino que no pueda ser explorado. Como son nuestras primeras experiencias en este sentido, nos pareció que teníamos que trabajarlo con el BNA, con el Provincia y con el propio sector. Después podremos ir avanzando en otro tipo de procesos.