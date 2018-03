Dólar barato: los argentinos son los que más invierten en viajes de la región

Los argentinos "aman" viajar y destinan buena parte de su gasto a hacerlo. Pese a la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación, pero favorecidos por el retraso cambiario, los viajeros locales son, frente a sus pares latinoamericanos, los que más lejos vuelan, más eligen hoteles de cuatro y cinco estrellas y más días se toman para viajar.

La Argentina es el país con más destinos internacionales en el Top 10 de búsquedas de la región, con nueve u ocho, según el dispositivo utilizado. En Brasil y en México, en cambio, son cinco los destinos del exterior en ese listado, según el estudio Mobile Travel Report 2017, realizado por el metabuscador de viajes Kayak.

"Por primera vez aparece un destino nacional entre los primeros 10 populares más buscados, tanto a través de Internet como en la aplicación de Android o iPhone. Pero además entre sus primeros lugares figuran ciudades de Europa, como Madrid o Barcelona, mientras que en otros países latinoamericanos las internacionales más buscados son de Estados Unidos, más cercanas", explicó Rafael Driendl, director Regional de Kayak, firma de Booking Holding, dueño también de Booking.com, Agoda y OpenTable.

De hecho, entre los destinos más populares a través de la web para los argentinos figuran Madrid, Barcelona, Miami, Santiago y Río de Janeiro. Luego, completan los primeros diez Buenos Aires, Nueva York, Cancún, Roma y Bariloche.

Como eligen más destinos foráneos, los argentinos son también los que más gastan en promedio en pasajes. Entre las diez ciudades más buscadas, gastaron en promedio $ 14.500 el año pasado, unos u$s 863 según el tipo de cambio promedio de ese año, en tanto que los brasileños pagaron unos u$s 782, los chilenos, u$s 528; los mexicanos, u$s 424, los peruanos, u$s 390 y los colombianos, u$s 298.

El estudio relevó también los destinos "exclusivos" más buscados, es decir, los más exóticos y caros. También en este caso los argentinos se destacan.

"Los destinos exclusivos de los argentinos son realmente exóticos: figura ocho asiáticos entre los primeros diez más buscados. En otros países de la región, como Perú, hay más europeos en el listado. Los argentinos, en cambio, conocen ya mucho Europa; para ellos son populares, por eso se destacan los asiáticos", explicó Driendl.

Al promediar los valores del Top 10 de destinos exóticos buscados en Kayak por Internet, la Argentina promedia u$s 2086, apenas por debajo de los u$s 2128 de los colombianos, pero por encima de los demás latinoamericanos relevados.

En este ranking de argentinos, Katmandú (Nepal) lidera como destino por precio, con $ 40.616; le siguen Cantón y Shangai (China), Hanói (Vietnam) y Hong Kong. Completan la lista Honolulu (Hawái), Beijing (China), Ibiza (España), Denpasar (Indonesia) y Viena (Austria).

Quizás por la predilección de destinos lejanos, los argentinos son también quienes más días destinan a viajar: entre el 27% y el 33%, según el método de búsqueda, viaja dos semanas; de 33% al 38%, una semana. Pero también son quienes, en mayor porcentaje de la región, se van un mes, con 9% del total.

Por otro lado, el estudio relevó también las preferencias en hotelería. También en este rubro se destacan los viajeros locales, por ser quienes en mayor porcentaje de la región se inclinan por cuatro y cinco estrellas.

"En la Argentina, el 26% busca 5 estrellas y el 33%, de 4. Juntos, ambas categorías suman el 59%, no es algo común en América latina. Pero, a su vez, y quizás por irse más días, logran ahorrar dentro del lujo, porque promedian un precio de $ 2653 (u$s 158) por noche, contra u$s 164,5 de los mexicanos, por ejemplo, quienes se van menos días.

Por último, el estudio reveló una diferencia entre usuarios de la app de Kayak en Android y iPhone y en búsquedas online. Los usuarios locales de iPhone buscan pasajes y hoteles de mayor valor, frente a los de Android y los de la web, por desktop. "En la Argentina hay muchos más dispositivos Android que iPhone, porque por un tema impositivo los teléfonos de Apple son más caros. De ahí que sus usuarios gasten más, es un equipo más caro. No sucede lo mismo en México, por ejemplo, donde el valor del iPhone es similar al de EE.UU. y no hay diferencia de poder adquisitivo en ese sentido", explicó Driendl.