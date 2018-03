Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Procedimiento. Planteo de incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Rechazo del planteo por tratarse de causas conexas que en conjunto superan el monto establecido por ley para apelar.

Causa: "Dorfsman, Viviana Gladys C/DGI", Sala V, 4.5.17.

El Tribunal Fiscal hizo lugar a la excepción de incompetencia parcial en razón del monto interpuesta por el Fisco Nacional y, en consecuencia, se declaró incompetente para entender respecto de la resolución fiscal apelada mediante la cual se había impugnado la declaración jurada, liquidado la materia imponible y determinado de oficio la obligación tributaria emergente de la ocultación de la cuenta patrimonial en el exterior correspondiente al Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2006, con más intereses.

Para así decidir, consideró dicho Tribunal que en la referida resolución se determinaban tributos y accesorios por un monto inferior al establecido en el artículo 159, inciso a), de la Ley N° 11.683. Agregó que, a fin de determinar su competencia, debían considerarse los montos de las resoluciones recurridas de manera independiente.

La parte actora apeló dicha sentencia aduciendo que: a) Las resoluciones contra las cuales había interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal eran interdependientes y conexas en la medida en que fueron dictadas en la misma fecha, respecto de la misma persona, en relación al mismo período fiscal y en virtud de un mismo hecho generador (supuesta tenencia de una cuenta bancaria en la Confederación Suiza); b) Los expedientes en lo que se dictaron ambos actos fueron iniciados a partir de la misma notificación de requerimiento electrónico y contenían idéntica prueba documental; y c) Por ello, la impugnación de tales resoluciones debía tramitar en conjunto para evitar sentencias contradictorias.

Por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) Ambas resoluciones apeladas ante el Tribunal Fiscal, superaban en conjunto el monto establecido en el artículo 159, inciso b), de la Ley N° 11.683, con las modificaciones dispuestas en el artículo 74 de la Ley N° 26.784; b) En tales condiciones, se advertía que asistía razón a la recurrente en cuanto a que las determinaciones tributarias en cuestión y, aunque se referían a diferentes impuestos (Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales), habían sido aplicadas a la misma persona física, el mismo día, en relación a un mismo período fiscal y poseían como antecedente de hecho la detección por parte del Fisco Nacional del saldo al 31.12.06 de cuentas bancarias radicadas en una entidad financiera de la Confederación Suiza que no habían sido declaradas por la actora; c) De tal manera, existía conexidad entre las resoluciones administrativas recurridas, pues se hallaban en una relación de interdependencia, subordinación o accesoriedad entre sí que ameritaba que el tratamiento de las impugnaciones de ambas resoluciones debía concentrarse en un único tribunal a fin de asegurar el principio de la seguridad jurídica y una más expedita y uniforme administración de justicia; y d) En ese sentido, cabía señalar que obligar a la actora a discutir las resoluciones administrativas apeladas en instancias procesales diferentes, con remedios procesales distintos, implicaría un injustificado rigor formal, que generaría un dispendio inútil de actividad jurisdiccional y una lesión al derecho de defensa en juicio.

En virtud de lo expuesto, la Cámara revocó el pronunciamiento apelado y declaró la competencia del Tribunal Fiscal en estos autos.

2. Impuesto a las Ganancias. Venta y reemplazo. Improcedencia en el caso del derecho al uso de la opción de venta y reemplazo.

Causa: "Moroni, Omar Ernesto C/DGI", Sala IV, 14.6.17.

El Tribunal inferior confirmó la resolución de la AFIP mediante la cual se había determinado de oficio la obligación tributaria de la actora frente al Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2007, con más intereses.

Para resolver de tal modo, el Tribunal Fiscal señaló que: a) Las operaciones efectuadas no cumplían los requisitos por la ley del gravamen para la aplicación de la opción venta reemplazo ni satisfacían el propósito que perseguía la normativa aplicable; b) En efecto, tanto en lo que hacía a la adquisición de un inmueble situado en la Provincia de La Pampa (que la actora aducía haber adquirido con el producto de la venta de su campo y con el fin de destinarlo a locación), como la compra del inmueble en la Provincia de Chubut (que la actora también declaraba haber comprado con los fondos provenientes de aquella venta y con el objeto de destinarlo a un proyecto turístico), no se cumplía con los extremos exigidos por las normas ya que el bien, cuya enajenación se había producido primigeniamente, se encontraba afectado a la explotación agropecuaria; c) En tal sentido, la opción era aplicable cuando el bien reemplazado era afectado a la explotación como bien de uso y en la medida en que el importe obtenido en la enajenación se reinvirtiera en el de reemplazo o en otros bienes de uso afectados a la explotación; d) En cuanto al inmueble situado en la Provincia de Chubut, la escritura de compra había sido efectuada vencido el plazo de un año estipulado por la ley sin que pudiera suplirse la exigencia legal con la aducida emisión de un boleto de compraventa que carecía de fecha cierta; y e) Por lo demás, resultaban meras especulaciones sin sustento probatorio entender que la existencia de planos de mensura o la indicación de que había habido pagos antes de la escritura presupusiesen, con un grado de certeza razonable, que habían existido actos previos.

La parte actora apeló ese decisorio manifestando que: a) El predio rural vendido era un bien de uso y si no hubiese sido afectado como tal hubiese estado gravado con el ITI; b) En el caso del bien de reemplazo, había adquirido un inmueble el 1.2.08 al que le hizo reparaciones con anterioridad al año, con lo cual se cumplía el primer requisito de temporalidad previsto en el art. 96 del decreto reglamentario de la ley del impuesto; y c) En cuanto a la inversión en la Provincia de Chubut, de las constancias documentales surgía que existía una actividad anterior al año.

Por su lado, la Cámara, expuso en su sentencia que: a) Ante todo cabía señalar que la valoración del Tribunal Fiscal respecto de la prueba y su suficiencia era una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excedía, en principio, el conocimiento que competía a esta Cámara y, en el caso, no se había probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad al decidir; b) Tal como lo señalaba el Fisco, el actor había vendido un inmueble afectado a la actividad agropecuaria e invertido en la actividad de servicio turístico (en lo que se refería al bien adquirido en Chubut) y, por lo tanto, la opción no constituía un bien de uso del lugar de donde se producía la ganancia; c) Lo mismo cabía decir respecto del bien adquirido en La Pampa para locar ya que no constituía un bien de uso sino una inversión dado que no se advertía que tal locación constituyera una actividad principal de la actora, dedicada a la cría de ganado bovino; d) Por otra parte, no se había probado fehacientemente que se hubiera cumplido con el plazo estipulado por la ley en lo que se refería a la adquisición del inmueble situado en Chubut, cuya fecha de escrituración resultaba posterior al año de venta, y en cuanto al inmueble de La Pampa, no se había aportado el contrato de locación; y e) En lo que hacía a la falta de presentación del formulario 2278, si bien su ausencia no enervaba el derecho al uso de la opción de venta y reemplazo, ello era así siempre que se acreditase haber cumplido válidamente con los demás requisitos legales y reglamentarios que imponía la ley del gravamen, lo que no se había observado en el caso de autos.

De esta forma, la Cámara confirmó la decisión apelada y, por consiguiente, se hizo lugar a la pretensión fiscal.

3. Impuesto a las Ganancias. Fundación. Improcedencia de la exención en razón de que los miembros de su consejo de administración percibían remuneraciones.

Causa: "Fundación Patagonia Natural C/ DGI", Sala I, 15.8.17.

En cuanto resulta de interés aquí, el Tribunal Fiscal revocó la resolución de la AFIP mediante la cual se había determinado de oficio la obligación fiscal de la actora en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 1992 a 1997 y aplicado una multa por omisión.

Para así resolver, dicho Tribunal consideró que: a) El Fisco había constatado que la contribuyente no podía gozar del beneficio de la exención prevista en el artículo 20 inciso "f" de la Ley del Impuesto a las Ganancias en razón de que los miembros de su consejo de administración percibían remuneraciones por el ejercicio de sus cargos, situación que representaba una distribución indirecta de utilidades; b) Si el Fisco Nacional entendía que la situación de la actora no encuadraba en la exención prevista en dicha norma por no haber observado lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.836 debía dar intervención a la Inspección General de Justicia, con carácter previo, a iniciar el procedimiento determinativo; c) Una solución contraria -que permitiese al organismo fiscal negar a la entidad el carácter de fundación que le había sido otorgado por la Inspección General de Justicia- implicaría consagrar una contradicción en el actuar de la Administración quien, por un lado, homologaba el carácter de "fundación", por el otro, desconocía ese carácter al sólo efecto tributario; d) La conducta adoptada por el Estado implicaba una lesión al "principio de ejemplaridad" con que debía presidir sus actos; y e) Por lo demás, esta solución era acorde con la posición que asumía el propio Fisco Nacional al reconocer a la actora la calidad de entidad exenta en dicho tributo desde el año 2010.

La representación fiscal apeló ese decisorio y, a su vez, la Cámara, determinó en su sentencia que: a) Debía tenerse presente que el carácter de sujeto exento estaba dado por el encuadramiento de una entidad dentro de las previsiones fijadas por las normas que regulaban ese carácter y no por la circunstancia de que contase o dejase de contar con una resolución del ente recaudador que declarase explícitamente que no revestía esa calidad; b) Bajo esa pauta, se compartía el criterio sostenido por el Tribunal inferior en cuanto a que si una entidad se ajustaba inequívocamente a alguno de los supuestos en los que la ley preveía la exención -como sucedía en la especie con la actora, al tratarse de una fundación vinculada con la protección del medio ambiente-, ella debía ser reconocida por el ente fiscal sin que se encontrara dentro del ámbito de sus competencias evaluar si perseguía un fin socialmente útil; c) Sin embargo, lo antedicho no implicaba desconocer que el organismo recaudador podía ejercer respecto de la actora las potestades de fiscalización y verificación que le otorgaba la Ley N° 11.683 -conf. artículos 33 a 36- y, a su vez, sustanciar el procedimiento de determinación de oficio -conf. artículo 16 y siguientes.-; d) El Tribunal Fiscal, en su sentencia, prescindió del examen y de la consideración sobre la tarea desplegada por la AFIP con posterioridad a la resolución que había ratificado la denegación del reconocimiento de la exención en cuestión, omitiendo toda referencia a los fundamentos, a la documentación respaldatoria y a los alcances del ajuste fiscal; e) Por otro lado, correspondía precisar que el posterior reconocimiento del Fisco respecto de la actora como entidad exenta en el impuesto involucrado, no le quitaba validez a la determinación tributaria de autos; y f) Esto era así pues, aun cuando la fundación tuviera expedido a su favor el reconocimiento de la AFIP, ello no implicaba un "status de indemnidad" respecto de las potestades de fiscalización, verificación y percepción del organismo recaudador, sino que, por el contrario, éste las conservaba de igual forma que respecto de los casos gravados.

En definitiva, la Cámara revocó la sentencia apelada y, ergo, se hizo lugar a la postura del Fisco.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Procedimiento. Aplicación de un beneficio previsto en una norma de excepción.

Causa: "Cervio, Guillermo José C/AFIP-DGI", Sala "D", 7.8.17.

El apelante, en su hora, impugnó los actos administrativos por medio de los cuales se determinó de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales por los años fiscales 2006 y 2007.

En ambas resoluciones se suspendió la intimación a ingresar las sumas liquidadas en concepto de impuestos determinados, con más los intereses resarcitorios que pudieran corresponder, en virtud de la exteriorización de dólares estadounidenses en Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) que había realizado el apelante hasta tanto exista un pronunciamiento en la causa penal N° 134.053/2014 caratulada "HSBC Bank Argentina S.A. y otros s/Infracción Ley 24.769" originada en una denuncia penal realizada por la AFIP contra el banco HSBC Bank Argentina y ciertos contribuyentes sospechados de ser titulares de cuentas bancarias no declaradas.

En su momento, el particular fue objeto de una fiscalización electrónica de parte del ente recaudador, iniciada a partir de la información fiscal detentada sobre la posible titularidad de cuentas no declaradas en el banco HSBC Suiza por residentes argentinos, y, por ello, se le "invitó" a acogerse al régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior previsto en la Ley N° 26.860.

Al respecto, el recurrente denunció el acogimiento al régimen de la Ley N° 26.860 al exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda extranjera al 30.4.13 en la cuenta del HSBC Private Bank radicada en la Confederación Suiza que había sido oportunamente detectada por la AFIP y, por lo tanto, acompañó copia de los títulos respectivos (CEDINES) que fueron validados por el ente recaudador.

En este contexto, el particular afirmó que cumplimentó formalmente con la exteriorización de la moneda extranjera mediante la obtención de CEDINES, a tenor de los artículos 3° y siguientes de la Ley N° 26.860 y, por lo tanto, estimó que su situación estaba regularizada solicitando el cierre y posterior archivo de la causa como beneficio instaurado por el régimen.

En fin, el foco de la disputa estribaba en la procedencia (o no) de la aplicación de los beneficios previstos en la Ley N° 26.860 al caso concreto.

El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Magallón, Buitrago y Gómez, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Examinó con detenimiento el régimen de la Ley N° 26.860 (en particular su título II y su artículo 15) y su normativa reglamentaria (Resolución General N° 3509 de la AFIP); 2) Analizó los diversos antecedentes de la causa; 3) Interpretó que el régimen excluía de sus beneficios únicamente a los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, en esta hipótesis, la denuncia de la autoridad recaudadora radicaba en las figuras de "evasión fiscal" y "asociación ilícita fiscal" pero no así del delito de lavado de dinero; 4) Evaluó la respuesta del informe emitido por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 de donde surgía que el apelante no fue citado a prestar declaración indagatoria ni fue imputado por la comisión de ningún delito; 5) Expresó que "el recurrente no sólo no se encuentra imputado por el delito de lavado de dinero, sino que no fue siquiera denunciado por los delitos de evasión o asociación ilícita"; 6) Evaluó que el informe producido y el texto de la normativa en juego desvirtuaron la postura de la AFIP; 7) Concluyó que "de las constancias de autos ha quedado acreditado que el apelante adquirió CEDINES de acuerdo con lo establecido por la ley 26.860 y no se encuentra comprendido en la causal de exclusión prevista en el inciso d) del artículo 15 de dicha ley, considero que resultan aplicables al caso los beneficios allí previstos".

Las causas mencionadas llevaron al Tribunal competente a aceptar el planteo del contribuyente consistente en la procedencia de los beneficios derivados de la Ley N° 26.860 y, por ello, se revocaron los actos administrativos objetados.

3. Procedimiento. Implicancias de una sentencia penal tributaria en diversos ajustes propiciados por la Administración.

Causa: "Paz, Carlos Alberto C/AFIP-DGI", Sala "A", 12.9.17.

El referido contribuyente promovió sendos recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que determinaron de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado por las posiciones mensuales enero de 2008 a julio de 2010 con intereses y en el Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 2008 a 2010 junto con sus intereses habiéndose diferido la aplicación de la multa con sustento en el artículo 20 de la Ley N° 24.769. A su vez, también se apeló la resolución relativa al Impuesto sobre los Bienes Personales (ISBP) por los años fiscales 2008 a 2010 inclusive junto con sus intereses con más la aplicación de una multa por defraudación establecida en los artículos 46 y 47, inciso b), de la Ley N° 11.683.

En lo que aquí interesa, se pondrá el acento en el acto administrativo concerniente al reclamo en el ISBP.

Al respecto, es susceptible de mención que el recurrente, en su condición de persona física, efectuó adquisiciones de moneda extranjera superiores a los ingresos exteriorizados en sus declaraciones juradas y dichas adquisiciones no fueron declaradas como "bienes situados en el país" ni surgían ventas que dieran cuenta de la operatoria alegada por el responsable.

En este contexto, la AFIP valoró la existencia de la moneda extranjera al tipo de cambio comprador del Banco Nación al 31 de diciembre de cada año, de conformidad con el artículo 22, inciso c), de la ley del gravamen y realizó el ajuste correspondiente que culminó en la determinación de oficio objeto de dicho recurso de apelación.

Asimismo, y en el marco de la contienda, el apelante denunció como hecho nuevo una sentencia del 23.6.16 -que luego quedó firme- emanada del fuero penal económico que sobreseyó al Sr. Paz por la presunta comisión del delito de evasión del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2008 porque, a criterio de dicho tribunal, el hecho investigado no se cometió.

En este caso, el foco de la disputa estaba dado en la implicancia que tendría el pronunciamiento penal en la materia objeto de debate en el Tribunal Fiscal de la Nación.

El voto minoritario del citado Tribunal (Dr. Buitrago) hizo lo siguiente: 1) Examinó la legislación en juego a la luz de los hechos en controversia; 2) Citó diversos precedentes jurisprudenciales aplicables a la materia (v.g.: TFN, "Hermanco SA C/AFIP" del 2.3.05; TFN, Sala "A", in re "Eurnekian, Eduardo C/AFIP" del 27.9.10; TFN, Sala "B", en autos "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA C/AFIP" del 3.9.96; TFN, Sala "C", en el precedente "Ferioli, Jorge Oscar C/AFIP" del 19.8.05; TFN, en autos "Almeida, Norma C/AFIP" del 23.11.14); 3) Ponderó el pronunciamiento penal donde se postuló la falta de acreditación de los hechos imponibles generadores de la obligación tributaria que se consideró evadida dejándose sin efecto el supuesto incremento patrimonial injustificado del Sr. Paz alegado por el ente recaudador al demostrarse que "el dinero utilizado para realizar operaciones de compra y venta de divisas no provenía de actividades generadoras de una obligación tributaria en cabeza del nombrado"; 4) Concluyó que dicha decisión judicial motivaba la revocación de las resoluciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado; 5) Confirmó la resolución del ISBP, a diferencia de los casos anteriores, porque el hecho generador de la obligación tributaria en dicho tributo no se vio alcanzada por la sentencia del juez penal; 6) Enfatizó que el recurrente no produjo prueba contundente que pudiera, por un lado, demostrar sus afirmaciones y, por el otro, conmover la legitimidad de la resolución como acto administrativo; 7) Precisó que el recurrente "no logró acreditar que los dólares fueron vendidos en cada uno de los períodos fiscalizados confirmándose que las adquisiciones de moneda extranjera superaron ampliamente los ingresos exteriorizados en sus declaraciones juradas"; 8) Señaló que tales argumentaciones convalidaban no sólo el reclamo en materia de tributo sino también de accesorios y de multa por defraudación.

A su vez, el voto mayoritario del mentado Tribunal (Dres. Pérez y Magallón), en su decisión, hizo lo siguiente: 1) Compartió la descripción del voto minoritario y la fundamentación del mismo en lo atinente a la revocación de los actos administrativos inherentes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado; 2) En cuanto al ajuste concerniente al ISBP no adhirió a la solución de la minoría al precisar que, en el caso, sí se pudo probar la capacidad del recurrente para adquirir las divisas en cuestión; 3) Ponderó el fallo judicial, que en su considerando séptimo, dejó sentado que el Sr. Paz realizaba la compra y venta de divisas por bajos montos con el dinero que extraía de una caja fuerte de su hermano en una entidad financiera cuya existencia también se probó mediante una prueba informativa; 4) Puntualizó que el nombrado fallo del fuero penal económico dijo que "dicha operatoria tenía por finalidad hacerse de una breve diferencia en dinero como complemento de su salario, para hacer frente a una deficitaria situación económica. Dicha circunstancia que el juez penal tiene por acreditada, lleva a la conclusión de que los hechos sobre los cuales el Fisco Nacional ha sustentado el ajuste determinado en el Impuesto sobre los Bienes Personales, esto es la tenencia de divisas, han quedado desvirtuados".

Los motivos reseñados llevaron al Tribunal actuante a revocar las resoluciones impugnadas y, por ende, este pronunciamiento ratificó el temperamento propiciado por el contribuyente.