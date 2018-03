Mundial 2026: Marruecos pone u$s 13.000 millones sobre la mesa para ser sede

Marruecos quiere el Mundial de 2026 y prepara una gran inversión para levantar las instalaciones necesarias para organizarlo. El país africano anunció que en caso de que se le adjudique invertirá al menos u$s 16.000 millones para celebrar el evento. Aunque no ha trascendido el desglose de las inversiones, la candidatura marroquí sí ha informado que planea destinar al menos u$s 3000 millones a construir nueve estadios, mejorar otros cinco y renovar 130 campos de entrenamiento, según informa Associated Press y releva el sitio Palco23.

En este sentido, el presidente del comité y ministro de Industria y Comercio, Mulay Hafid Elalamy, afirmó en Casablanca que Marruecos está "sobradamente preparado" para la cita, y que dispone de un proyecto "de muy alto nivel" y que los "valores intrínsecos" del país, como su estabilidad, su posición geográfica o su pasión por el fútbol, son el mejor aval de la candidatura. Por su parte, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lakjaa, explicó que los cambios en el proceso de selección de las sedes mundialistas pueden jugar a favor de Marruecos, puesto que ahora todas las federaciones nacionales (207 en total, una vez excluidas las cuatro candidatas) tienen derecho a voto, y Marruecos confía en obtener el apoyo de los otros 53 países de Africa (el 25 % del total).

Además, según los últimos sondeos publicados por el diario As, aparte de los votos regionales, Marruecos contaría con los 46 de Asia y los 10 de Sudamérica, ya que tanto el continente como el subcontinente americano votarían en contra de Estados Unidos en desacuerdo con las férreas políticas migratorias de Trump.

Elalamy hizo hincapié en el carácter "africano" del proyecto y anunció que figuras destacadas del fútbol del continente como el camerunés Samuel Etoo, o el marfileño Didier Drogba, ya se han comprometido a ejercer como embajadores de la candidatura.

A casi tres meses para que la FIFA decida la sede del evento (se va a dar a conocer en la previa del pitazo inicial de Rusia 2018), Estados Unidos, Canadá y México conforman una candidatura conjunta que contaría con las mayores opciones para resultar la ganadora, ya que ofrece instalaciones construidas. Un grupo bipartidista de 44 senadores norteamericanos firmó una carta en la que piden el máximo apoyo del presidente Donald Trump, ante el avance de la candidatura de Marruecos, que ya optó a organizar la Copa en cinco ocasiones y nunca logró sacar adelante el proyecto.