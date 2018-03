Nueva temporada de "Sobrevivir Bajo Cero"

En su 4ta temporada, el miércoles 4 de abril a las 23 horas regresa al canal History "Sobrevivir Bajo Cero" (Life Below Zero), la serie documental ambientada en Alaska que muestra una de las formas más extremas de vivir en condiciones de bajas temperaturas. Con millones de espectadores en todo el mundo, sus historias han llevado a esta serie a convertirse en líder en ratings de audiencia y ser ganadora de un Premio Emmy Primetime por Mejor Cinematografía para el género reality show (Outstanding Cinematography for Reality Programming Genre - Factual Entertainment and Lifestyle).