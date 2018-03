Multitudinaria marcha en contra de la venta indisfriminada de armas en EE.UU.

Cientos de miles de manifestantes se congregaron hoy en Washington y en otras ciudades de Estados Unidos para participar de una marcha en contra del uso indiscriminado de armas y exigir al gobierno medidas de control para su venta después de la masacre escolar que dejó 17 muertos el mes pasado.

Miles de adultos se sumaron a la denominada Marcha por Nuestras Vidas, y convirtió a la manifestación en una de las más multitudinarias desde la época de la Guerra de Vietnam. Según los organizadores, en la capital marcharon 800.000 personas.

Los protagonistas del movimiento fueron varios de los sobrevivientes de la masacre en el colegio secundario en Parkland, Florida. "Súmense a nosotros o preocúpense, porque los electores van a hablar", dijo Cameron Kasky, sobreviviente de esa matanza.

Los estudiantes exigieron al Gobierno más medidas de control sobre la venta de armas.

David Hogg, otro de los sobrevivientes, dijo a la multitud: "Podemos y vamos a cambiar este mundo". "¿Cuántos más deben morir?", se preguntaban en la fría mañana con incontables pancartas. "¿Seré yo la próxima?", rezaba el cartel que llevaba una joven en medio de la multitud.

"Libros, no armas", "Protejan a los jóvenes, no a las armas", "¡Ya basta con las armas!", eran algunas de las consignas que se repetían miles de veces en la marea humana que se movilizaba por la Avenida Pensilvania, que une la Casa Blanca con el Capitolio, sede del Congreso.

De acuerdo con una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 69% de los entrevistados y la mitad de los republicanos están a favor ahora de leyes de control de armas más estrictas.

Los activistas esperan canalizar la energía de la iniciativa liderada por estudiantes hacia las elecciones parlamentarias de mitad de legislatura, que se celebrarán en otoño, con medidas como casillas de registro de votantes en el lugar de la protesta.

Formalmente, la "Marcha por Nuestras Vidas" pide la prohibición tanto de la comercialización de rifles de asalto como la venta libre de cargadores para armas semi-automáticas, así como el refuerzo de los controles de antecedentes de las personas interesadas en comprar armas.

Hasta ahora los líderes del movimiento lograron, a principios de este mes en Florida, el aumento de la edad mínima para la compra de armas, de 18 a 21 años.

Los políticos, el "blanco" de la manifestación

La ira de los manifestantes se enfoca fundamentalmente en la clase política, que ha sido incapaz de articular una respuesta efectiva a la generalizada violencia con armas de fuego.

"¡Estoy cansada! No quiero más que los políticos dediquen sus 'pensamientos y oraciones' a esta tragedia. ¡Queremos acciones! ¡Queremos que hagan algo! ¡Ya basta!", dijo la estudiante Rose Gomez, de 17 años, quien se sumó a la marcha acompañada de toda su familia.

Otros manifestantes pedían reformar la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego, mientras muchos otros reclamaban el fin de la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA), poderoso lobby que defiende la posesión de armas y que contribuye a campañas políticas.

"No deberíamos tener armas en nuestra sociedad. Estos muchachos tienen toda la razón", dijo Jeff Turchin, de 68 años, que aportó su voz a la protesta.

El senador demócrata Chris Murphy, que representa al estado de Tennessee (donde 20 niños fueron asesinados a balazos en una escuela en 2012), dijo que el movimiento lanzado por los estudiantes "debe convertirse en una fuerza electoral".

Los famosos que la apoyan

Las marchas de este sábado contaron con el apoyo de personalidades públicas estadounidenses.

El actor George Clooney y su esposa Amal donaron medio millón de dólares para el movimiento. Oprah Winfrey y Steven Spielberg también sumaron su apoyo, y el actor Bill Murray comparó las marchas de hoy a las protestas contra la guerra de Vietnam en la década de 1960.

Los aportes económicos también provinieron de otros artistas y empresarios como las hermanas Kardashian, Jennifer López, Ariana Grande, Justin Bieber, Lady Gaga, Morgan Freeman, Jimmy Kimmel, Ellen Degeneres, Britney Spears y Melania Trump.

A la marcha asistieron los músicos Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Justin Timberlake y Miley Cyrus.

Mientras el centro de la capital estadounidense era literalmente inundado por jóvenes, niños y adultos, lo mismo ocurría en casi aproximadamente un centenar de ciudades en todo el país.

Una de las marchas tuvo lugar en la localidad de Parkland, en Florida. En Nueva York, la marcha incluyó al músico Paul McCartney, quien caminaba en medio de la multitud. "Uno de mis mejores amigos fue víctima de violencia con arma de fuego cerca de aquí", dijo McCartney, en referencia al asesinato a balazos de John Lennon, en 1980.

También se realizaron enormes marchas en Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Houston, Miami, Minneapolis, Nashville y Seattle, entre muchas otras.

Paralelamente, otros eventos se replicaron en países como México, Nicaragua, Puerto Rico, México, Colombia, la Argentina, Chile, España, Francia, Gran Bretaña, Canadá, India, Portugal, Italia, Alemania, China, entre otros.

Fuente: Agencias AP y AFP