Tribunal dispuso la inmediata liberación de D'Elía y Zannini

El Tribunal Oral Federal 8 dispuso esta madrugada la inmediata liberación de los ex funcionarios kirchneristas Luis D"Elía y Carlos Zannini, detenidos en el marco de la causa que investiga la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA.

La decisión fue dispuesta a través de dos fallos firmados por las juezas Gabriela Lopez Iñíguez y Sabrina Namer pasadas las 4 de la mañana, mientras que el otro miembro del tribunal -Nicolas Toselli- se excusó de intervenir porque es familiar de uno de los testigos de la causa. Las magistradas sostuvieron, en ambos casos, que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de investigación y que tanto Zannini como D"elía están en condiciones de enfrentar el juicio oral en su contra en libertad.

Ayer, la fiscal Gabriela Baigún dictaminó en favor de la excarcelación de Zannini y D´Elía de cara al juicio oral que deberán enfrentar por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. La representante del ministerio público fiscal sostuvo que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento en los delitos que se les imputa.

Tanto D´Elía como Zannini están acusados de haber participado en la "puesta en marcha de un sofisticado plan criminal deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados por el ataque terroristas de 1994.

La investigación se originó en la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, y otros, el 14 de enero de 2015, 4 días antes de aparecer muerto en el baño del departamento que habitaba en el barrio porteño de Puerto Madero. Por esta causa fueron procesados con prisión preventiva la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman, Zannini, el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y los dirigentes políticos D´Elía y Fernando Esteche.