Entre la espada y la pared: el Central ya vendió u$s 1500 M en lo que va del mes

El 15 de diciembre de 2015 Federico Sturzenegger llegaba al Banco Central y decidía arrancar sus días en la autoridad monetaria con un discurso para el personal de la entidad en el que remarcaba cuales serían sus lineamientos y ejes. “Esta institución prestará más atención a la evolución de la inflación que al valor del dólar”, afirmaba en un plenario realizado en el Hall San Martín de la entidad. Dos años después esta afirmación parece desdibujarse.

En lo que va de marzo el Central lleva vendidos u$s 1484,3 millones, divisas que se sacrificaron de las reservas con el objeto de mantener a raya el precio del dólar. La política de tasas altas para controlar la inflación fue uno de los recursos usados desde los primeros meses de 2016 por Sturzenegger, pero desde el Palacio de Hacienda hubo mensaje de preocupación por el posible impacto en el crecimiento de la economía. El tironeo siguió, pese a que por la cartera pasaron distintos funcionarios, y continua hasta hoy.

En los últimos días, los dólares de la oferta son del Banco Central.

En el mercado, los analistas resaltan el accionar del Central en las últimas semanas y lo ponen en contexto. “El accionar de la entidad no es azaroso. Se justifica en las presiones inflacionarias (hoy las expectativas orillan el 20% para el año, contra una meta del 15%), y en el reconocimiento explícito del impacto de esta aceleración del dólar sobre los precios. Situación última que lo que limita es la flexibilidad posible de la política monetaria. Es decir, restringe la probabilidad de bajar más agresivamente las tasas de interés, aunque el BCRA parezca (obligado o no) a 'cuidar' no sólo la inflación sino también el crecimiento”, destacó Matías Roig, Director de Portfolio Personal.

Mercado

Las intervenciones del Central en el mercado mayorista de divisas se enmarcan en un contexto en en el que el Ejecutivo pretende comenzar a darle orden a las principales variables económicas y financieras para llegar al 2019 sin sobresaltos. El impacto del precio del dólar sobre los precios es habitual en la Argentina. Con la opción limitada de subir o bajar las tasas, como venía haciendo el BCRA, la otra opción que queda disponible es la de saciar la demanda de divisas con reservas.

“Esperamos que el BCRA se mantenga interviniendo”, repiten en las mesas mayoristas de cambio y seguidamente explican que esto es algo llamativo pero no es preocupante. La escasez de divisas provenientes del agro impacta de lleno pero se espera que desde abril la oferta comience a aumentar y por dos meses le dé aire al Central. Para los que se preguntan ¿hasta cuándo el BCRA seguirá vendiendo? La llegada de agrodólares parece ser la respuesta inmediata.

“El Banco Central retoma su política de intervención para, venta de reservas mediante, estabilizar la cotización del dólar evitando que saltos bruscos y ascendentes compliquen la evolución del resto de las variables económico-financieras en el corto plazo al menos”, explica Gustavo Quintana, de PR Mercado de Cambios.

Se impone la tesis gradualista

Por su parte, el economista Mario Brodersohn, en su último informe publicado por Econometrica, resalta: “El objetivo es reducir el déficit total proyectado para el 2018/19 del 6,5% al 4,5%. Se trata de llegar al año electoral 2019 en un contexto en el que los riesgos del mercado cambiario puedan ser atenuados por las expectativas de un sobrecumplimiento de las metas fiscales anunciadas tiempo atrás por el Gobierno. En otras palabras, descartado el shock de ajuste que requiere devaluar y aumentar las tarifas simultáneamente, la tesis gradualista frente a la opción devaluar o aumentar tarifas se inclina por tarifas y el uso de las reservas internacionales de ser necesario y así transitar los meses previos a la elección presidencial sin grandes expectativas de sobresaltos”.

En las mesas de cambio mayoristas resaltan, además, que la estrategia de estás semanas del Central desalienta a los otros actores del mercado a ofertar billetes. Desde los primeros minutos el Central sale a ofertar, provocando que los agroexportadores y otros oferentes se agazapen esperando mejores precios para vender.

“Aunque los exportadores cerealeros no están aún en su ciclo de negocios, subieron sus liquidaciones a un promedio diario de 80 millones de dólares (solo 10% del total operado en el mercado)”, agregó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

“El apetito de la divisa norteamericana está relacionado directamente con la baja de tasas que se vienen registrando en las licitaciones del BCRA en Lebac. Todo apunta a que seguirá debilitándose aún más, lo que produce un cambio en los inversores, aumentando los activos dolarizados”, agregó Izzo.

Llegada

Pese a las intervenciones diarias del Central, entre los analistas hay concenso en que Sturzenegger tiene poder de fuego y el contexto actual es muy distinto al de los últimos años del kirchnerismo. Los activos en las arcas del Central superan los u$s 61.000 millones.

En 2017 las reservas internacionales crecieron u$s 14.500 millones, cerrando con un alza del 40,1% interanual. Según un informe de Ecolatina, el ingreso de divisas financieras en ese año estuvo liderado por las inversiones de cartera: agentes privados externos que arriban al país aprovechando la rentabilidad del carry trade. El influjo neto de moneda dura por esta vía rozó los u$s 35.000 millones en el último año, manteniéndose estable en relación a 2016.

Por su parte, la inversión extranjera directa se multiplicó por diez en 2017, superando los u$s 10.500 millones. No obstante, esta mejora no refleja exclusivamente la llegada de nuevas inversiones: producto de la metodología propia del Balance de Pagos, también se incluyen como reinversión de utilidades todas las ganancias de empresas extranjeras no remitidas a sus casas matrices. De este modo, la Inversión Extranjera directa representó 1,7% del PBI, en línea con los valores de 2011 y 2015 (1,8% del producto), detallaron desde la consultora.