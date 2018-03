Distribuidora de Gas del Centro emitirá nuevas acciones por más de u$s 175 millones

La gasífera Distribuidora Gas del Centro (DGCE) realizará el próximo lunes 26 una Oferta Pública Inicial (IPO, colocación de acciones nuevas).

Con la operación, DGCE buscará colocar 53.485.730 acciones en un rango de precios indicativo entre u$s 3,3 y u$s 3,95 por acción. Lo que implica que apunta a recaudar por lo menos unos u$s 175 millones y hasta u$s 211 millones.

Actualmente, la compañía opera en varias provincias.

DGCE presta el servicio público de distribución de gas natural por redes en las provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja.

“La liquidación será 2 días hábiles después del día de colocación. La operación puede efectuarse en dólares o pesos (se aplicará el tipo de cambio del Banco Nación vendedor del día anterior al día de liquidación)”, explicó la compañía Maestro & Huerres en un comunicado.

Perfil inversor

Desde Maestro & Huerres consideraron que esta inversión “puede ser apropiada para clientes con perfil de riesgo agresivo, con un horizonte de inversión de al menos 1 año”.

Según resaltó el informe, DGCE planea hacer, en el plazo de un año, una fusión con Distribuidora de Gas Cuyana y emitir un ADR en Los Estados Unidos.

“El ajuste tarifario acordado con la RTI 2017 permitió aumentar tarifas 30% en abril 2017, un 68% en diciembre 2017 y aumentarán 30% más inflación en abril. Esto le permitirá incrementar sustancialmente el EBITDA en 2018 respecto de 2017”, destacó.

DGCE se emitiría a un valor que implica un interesante descuento respecto de las comparables locales (DGCU, Metrogas y Camuzzi Gas Pampeana).

El múltiplo EV/EBITDA promedio de las comparables locales es de 21.0x en tanto el de DGCE sería de 11,5x.