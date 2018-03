Nielsen sobre la deuda: “Estamos dando pasos que van en sentido al 2001”

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, pidió hoy “prudencia” al Gobierno en torno a la toma de deuda, al advertir que el país “está dando pasos que van en sentido al 2001”, en referencia a la crisis que generó la entrada en default.

“Ahora no tenemos viento de cola, tenemos que ser más prudente con el endeudamiento y eso no lo estoy viendo. Hay que evitar una situación como la de 2001, se va gestando hasta que brota. Yo lo que estoy dándome cuenta que estamos dando pasos que van en ese sentido”, remarcó.

En diálogo con Radio Rivadavia, recordó que la Argentina “fue protagonista del default más grande y complejo”, por lo que consideró que la relación del país con los mercados “tiene que ser absolutamente prudente”.

“Hay fondos donde la codicia se impone a la prudencia, la mirada prudente la tiene que poner el país. Lo correcto es que los funcionarios tengan una mirada más prudente”, recomendó.

Y rememoró: “Argentina no puede varios años seguidos estar al tope de colocación de deuda internacional, no puede, no tenemos los elementos”.

“Hay luces amarillas que están indicando que tenemos que

Planteó además la necesidad de que el Peronismo “se agiorne” y tenga “ideas más modernas en cuestiones económicas”.