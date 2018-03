CEO de Fiat: "Para recibir inversiones, Argentina debe aumentar competitividad"

Tras el lanzamiento a comienzos de este año de su modelo Cronos, fabricado en la planta cordobesa de Ferreyra con una inversión superior a los u$s 500 millones, el CEO global del grupo Fiat Chrysler (FCA), Sergio Marchionne, visitó el país. Y ayer se reunió con el presidente Mauricio Macri, quien fuera en los años 90 titular de Fiat Sevel, para ratificar los planes de su compañía de continuar invirtiendo e incrementando la producción local de autos.

Luego del encuentro, y en diálogo con un grupo de periodistas, Marchionne, destacó la buena marcha de este vehículo, producido con un 53% de componentes nacionales, que posicionó a FCA como el segundo productor y exportador de autos de la Argentina. "El proyecto está funcionando muy bien en el mercado local, y estamos empezando a venderlo en América latina", destacó Marchionne, acompañado por Stefan Ketter, COO (Chief Operating Officer) para Lationamérica y el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi. "Ratificamos al presidente nuestro compromiso de seguir produciendo en el país, y hablamos de cómo mejorar la brecha de competitividad y de cómo aggiornar el Flex" (N.de la R: el acuerdo de flexibilidad que permite ingresar u$s 1,5 por cada uno que se exporta).

¿Se habló de cambiar el coeficiente del flex?

Las condiciones económicas en Brasil y la Argentina cambiaron mucho desde que se estableció este acuerdo de flexibilidad. Por la crisis en Brasil, perdimos casi un 40% de ese mercado, y si bien hubo una recuperación en los últimos meses, el 2018 será difícil por el proceso eleccionario de este año. El panorama estará más claro después de los comicios.

¿Cómo ve el mercado automotriz, cree que se llegará este año a vender un millón de autos?

Eso esperamos, creemos que ese número se puede alcanzar si se contabilizan vehículos utilitarios y camiones.

¿Tienen planeadas nuevas inversiones en la planta de Córdoba?

Hemos hecho una inversión de u$s 500 millones, y hemos atraído inversiones y radicación de una red de proveedores y autopartistas que esperamos se expanda.

¿Cree que un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea atraerá inversiones y beneficiará a la industria local?

Sin duda, un acuerdo Mercosur-UE atraerá inversiones, pero no beneficiará a la industria local. La Argentina tiene aún problemas de competitividad a resolver.

¿Cuáles son los principales obstáculos a la competitividad, el costo laboral, los impuestos?

No tanto el costo laboral, pero la carga impositiva es elevada, aunque sabemos que se está trabajando en eso. También hay un problema de estructura y de tamaño de mercado, por lo que es importante ampliar el Mercosur. No sólo pensar en Brasil, sino también en México, y en cómo llegar al NAFTA

¿Qué medidas deberían tomarse para impulsar las exportaciones?

Deberían hacerse mayores reintegros. Y un tema fundamental para tratar con los gobiernos de la región es la unificación de las normativas de seguridad y calidad, que difieren en cada país

¿Piensan lanzar nuevos modelos de autos híbridos o eléctricos?

A nivel global sí, ya que el mundo y las regulaciones van en ese sentido. Pero no en el mercado local en el corto plazo. No hay infraestructura aquí para fabricar autos eléctricos

¿Cómo ve el futuro de la industria automotriz?

Es difícil pronosticar el futuro. El propio Bill Gates se equivocó cuando pensó que no iba a haber computadoras en los hogares. Yo creo que hoy estamos en un momento de transición. Las tecnologías híbridas y eléctricas aún no son costo efectivas, los autos sin chofer han mostrado no ser tan seguros. Y a los autos compartidos, no lo veo como una amenaza, ya que incrementarán las ocasiones y el acceso a los vehículos.