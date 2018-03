Los bancos salen al mercado a buscar capital para fondear el boom de crédito

El boom de crédito impulsado por los préstamos con ajuste por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) está presionando a los bancos a salir a buscar fondos frescos para prestar. Ya no alcanza con los depósitos de los ahorristas, especialmente cuando los plazos fijos se hacen a pocos meses y los créditos hipotecarios son a 20 o 30 años. Por eso, mientras esperan por la aprobación de la securitización de carteras, los bancos argentinos se preparan para colocar deuda en el mercado de capitales.

Banco Macro confirmó en su acta de asamblea que su Directorio resolvió por unanimidad emitir obligaciones negociables (ON) por hasta el equivalente a u$s 800 millones. Según la transcripción del encuentro, el vicepresidente de la entidad, Delfín Carballo, propuso evaluar el financiamiento en el mercado teniendo en cuenta "el favorable contexto macroeconómico nacional e internacional y las perspectivas de crecimiento del sistema bancario en general y del banco en particular".

Aunque todavía no confirmó el monto, Banco Ciudad también hará una emisión de deuda en las próximas semanas, con el objetivo de seguir fondeando el crecimiento de su cartera de préstamos. En su caso, buscará captar capitales extranjeros para un instrumento en pesos. Así, quiere aprovechar la buena recepción que tuvo su última ON, en la que recaudó $ 4500 millones, de los cuales un 33% correspondieron a inversores del exterior.

Al menos otros tres bancos confirmaron a El Cronista que analizan emitir deuda en el mercado local para tomar pesos para luego prestarlos. "Probablemente hagamos una emisión de deuda. Eso tiene que ver con que los préstamos están creciendo sostenidamente y son a largo plazo, mientras que los depósitos son a cortísimo plazo. Estamos buscando cerrar la brecha", comentaron en una entidad.

Según el informe monetario de febrero elaborado por el Banco Central (BCRA), en los últimos 12 meses los préstamos al sector privado crecieron un 46,6% mientras que los depósitos del mismo sector aumentaron un 25,4%. Esa diferencia de velocidades es la que lleva a los bancos a buscar financiamiento en el mercado. Según datos publicados en el blog de la autoridad monetaria, en 2016 hubo 25 entidades financieras que emitieron 77 ON por un total de $ 33.629 millones (72 en pesos y 5 en dólares). En 2017, la cantidad de bancos emisores aumentó a 28, con 92 colocaciones de ON por un total de $ 66.196 millones (80 en pesos, 9 en dólares y 3 en UVAs). "Si se lo compara con años anteriores se puede ver que el saldo de ONs de los bancos se duplicó, tanto en términos reales como en porcentaje de los depósitos. En diciembre de 2015 las ONs representaban un 1,79% de los depósitos totales, mientras que en diciembre de 2017 dicho ratio ascendió a 3,66%", sostuvo la publicación de Ivan Zweig en el blog.

Entre las entidades que ya realizaron emisiones este año, Banco Hipotecario uno de los jugadores más fuertes en hipotecarios con 1601 créditos UVA escriturados por $ 1352 millones fue la primera. En febrero, colocó dos series de ON por $ 1102 millones (una de ellas con ajuste por UVA) con el objetivo de "dinamizar la originación de créditos hipotecarios para vivienda". HSBC, en tanto, emitió ayer dos series de obligaciones negociables simples por $ 4984,83 millones para obtener fondos que volcará al mercado a través de préstamos corporativos, personales, prendarios y leasing. "La demanda fue cinco veces superior al mínimo que estábamos buscando y dos veces el monto de la emisión, demostrando que el momento elegido para salir al mercado era el oportuno", señaló Gabriel Martino, CEO del banco.