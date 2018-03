Cimadevilla denunció a Garavano por AMIA

El desplazado titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, el radical Mario Cimadevilla, denunció al titular de esa cartera, Germán Garavano, y a otros funcionarios por la posible comisión del delito de encubrimiento en el juicio en el que se ventila el desvío intencional de la investigación del atentado.

El dirigente radical sostuvo que el ministro de Justicia y sus colaboradores pueden haber cometido delitos de acción pública al inducir a la Unidad AMIA a no pedir penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio en el que también se juzga al ex presidente Carlos Menem, por el supuesto encubrimiento del ataque terrorista ocurrido en 1994.

En el escrito que presentó ayer, Cimadevilla aseguró que el equipo de abogados que integraba la Unidad AMIA al momento de los alegatos del Estado tenía previsto pedir penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, pero que eso debió dejarse de lado por órdenes del ministro Garavano.