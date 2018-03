Insisten con crecimiento equilibrado y que el salario real le ganará a la inflación

Como si fueran un grupo de evangelizadores, en el Gobierno no paran de repetir públicamente que existe una desincronización entre los números de la economía y la percepción que tiene la sociedad en off vuelven a señalar a lo que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había denominado economistas plateistas.

Tanto es así que, ayer, en el habitual encuentro denominado Monitor de la Economía, en la que el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, explica los números que relevan en su cartera, el funcionario se dedicó "desmitificar" algunos dichos que, sostiene, no corresponde con la realidad.

"Dicen que la economía no arranca, y no sólo que está en marcha sino que ya salimos del estancamiento. Dicen que tenemos un crecimiento poco saludable. Es el más saludable que tenemos en décadas porque el motor fundamental es la inversión, que en el último trimestre de 2017 creció 20% y que en gran parte, 65%, corresponde a maquinaria y equipo, algo que no sucede hace una década".

Pero mientras Castro se dedicaba a sopesar datos con lo que señalaba como mitos, auguró que este año "vamos a tener una recuperación del salario real".

Frente a las repetidas consulta de los periodistas respecto a cómo se llegaba a esta afirmación siendo que las paritarias están cerrando en 15% y las estimaciones privadas y del propio Banco Central señalan que entre enero y diciembre el costo de vida subiría, como mínimo, 20%; Castro señaló que "no hago futurología" pero insistió en su estimación y hasta señaló que "estamos cerca de recuperar toda la caída que hubo en 2016".

Con un ayuda memoria que casi ni revisó, el funcionario que ocupa una oficina en el piso 11 del Palacio de Hacienda también se refirió al "crecimiento equilibrado" que está teniendo la economía.

"El crecimiento es cada vez más equilibrado tanto en servicios, como agro e industria, si uno mira qué aportó cada sector en el 2,8% del año pasado, vemos que fue parejo el agro y la industria".

Respecto de la estimación para el 2018, Castro señaló que la perspectiva es "positiva. La última estimación del Ministerio de Hacienda proyecta un crecimiento del 3% , Brasil va a crecer alrededor de 3% lo que siempre agrega entre 0,5% y 1% al PBI argentino".

Respecto al efecto de la sequía que afecta fuertemente a uno de los tres sectores más dinámicos de la economía, Castro relativizó el impacto porque "lo que se pierde en volumen se recupera vía precio".

Este punto deja afuera el impacto en la actividad económica que significan menos cosecha, menos transporte, menos venta de combustible, etc.

Respecto de la planilla que distribuyó Producción, en enero aumentó 9% la cantidad de turistas extranjeros, las exportaciones lo hicieron en un 11% y las importaciones de bienes de capital 20%.

En cuanto a los destacados sectoriales, quedó la construcción con un alza de 12,7% y sumó 11 meses de crecimiento.

Los datos negativos de enero se registraron en alimentos y bebidas (baja 0,7%), el clásico industria textil (caída de 1%) y autos (merma de 18,7%), en este caso particular por la acumulación de stocks y las paradas técnicas programas.