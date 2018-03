El Banco Central debió vender u$s 365 millones para lograr que el dólar baje por primera vez en la semana

El Banco Central (BCRA) realizó ayer la quinta intervención vendedora consecutiva, y por primera vez en la semana, logró que el dólar perdiera terreno frente al peso. Para que el cierre fuera $ 20,225, cuatro centavos y medio menos que el miércoles, debió entregar u$s 365 millones, un monto bastante superior que el de ruedas anteriores, en las que las que las sumas fueron de dos cifras.

El organismo monetario hizo su primera aparición muy temprano. Los operadores y corredores hablaron, incluso, de una presencia activa del BCRA, una estrategia que contrasta con la libre fluctuación del tipo de cambio, lema de Federico Sturzenegger desde que asumió el cargo de presidente de la entidad.

"Con un buen volumen de negocios, la divisa norteamericana operó en baja debido a la continua presencia del Banco Central. Los valores registrados en la apertura, en los $ 20,29, fueron los más altos del día y no pudieron sostenerse en ese nivel por la temprana incursión de la autoridad monetaria en el mercado", detallaron en ABC Mercado de Cambios.

En tanto, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio comentó que "las ventas del Central fueron abasteciendo todos los pedidos de compra formalizados y forzaron bajas en la cotización del dólar a lo largo de toda la jornada".

Las ventas oficiales ya superaron los u$s 1500 millones en marzo, único mes del año en que la autoridad monetaria intervino en el mercado de cambios.

En cuanto al volumen, se operaron u$s 963 millones, alrededor de 20% más que en la víspera. De hecho, de la mano de la participación oficial, al mediodía ya se habían operado más de u$s 200 millones. Además, el monto negociado fue más importante porque se estima que los agroexportadores liquidaron alrededor de u$s 100 millones.

"El enrarecido clima externo pareció justificar la fuerte intervención oficial. La presencia de la autoridad monetaria también sirvió para estimular el desarme de posiciones y el ingreso de fondos desde el exterior ante la contundente evidencia de la decisión tomada para evitar deslizamientos en el valor del dólar", agregó Quintana.