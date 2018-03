Los grandes bancos de EE.UU. sienten el avance de la competencia online

Algunos de los bancos tradicionales más grandes de Estados Unidos están destinando recursos al desarrollo de unidades de negocios de banca digital, en un momento en que las subas de tasas de interés intensifican la "guerra armamentista" por los depósitos minoristas.

Desde que la Reserva Federal se embarcó en su ciclo de aumentos de tasas en diciembre de 2015, los bancos grandes norteamericanos trasladan sólo una fracción de esas alzas a los depositantes, por lo que elevan sus ganancias ampliando la brecha entre el rendimiento de sus activos y el costo de sus fondos.

Pero tras las constantes subas de la Fed el miércoles se anunció la sexta alza de 0,25% para su tasa objetivo de entre 1,5% y 1,75%, a los bancos les preocupa cuánto tiempo más podrán ofrecer tasas mínimas a los depositantes minoristas.

En los últimos meses, las tasas promedio de los depósitos que sigue la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) empezaron a subir lentamente, encabezadas por los bancos online como Ally Financial y Synchrony, lo que llevó a los bancos tradicionales a considerar diversas maneras de reaccionar.

Citigroup este mes informó que busca lanzar un "banco digital nacional" en los próximos años, mientras que el CEO de PNC Bill Demchak dijo a los analistas en diciembre que el banco con sede en Pittsburgh estudia un emprendimiento similar para "reunir clientes, crecer en depósitos y aumentar lo que estamos haciendo sobre una base nacional".

Los bancos no dieron detalles sobre la estrategia de precios para los depósitos, y explicaron que sus planes están recién en sus primeras etapas.

Pero los analistas sostienen que ambos bancos podrían tratar de imitar a las nuevas divisiones de banca online de Barclays y MUFG Union Bank la entidad con sede en San Francisco que pertenece al banco más grande de Japón, que están buscando atraer a ahorristas ofreciendo casi las tasas más altas del mercado.

Jason Goldberg, analista de Barclays, señala que los menores costos asociados al negocio sin sucursales permitiría a Citi y PNC, en teoría, ofrecer tasas más atractivas a los depositantes.

Eso podría alentar el ingreso de fondos, y al mismo tiempo ayudar a retener a los clientes actuales. Desde que el banco central norteamericano empezó a subir las tasas, los bancos grandes ofrecen mejores condiciones a los depositantes institucionales pero no hacen lo mismo con los ahorristas comunes, que tienden a tener saldos muy inferiores.

Los cuatro bancos estadounidenses más grandes en términos de depósitos JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citi actualmente ofrecen para las cuentas de ahorro con acceso inmediato tasas de interés anuales que promedian menos de 0,04%, según datos de Informa citados por Goldman Sachs. Eso se compara con el 1,5% que paga Marcus, el banco online de Goldman; 1,5% de Barclays, y 1,6% de PurePoint Financial, la firma mayormente online fundada por MUFG Union hace apenas más de un año.

Es poco probable que los grandes bancos cambien radicalmente de rumbo. Minutos después de conocerse la decisión de la Fed del miércoles, JPMorgan Chase por ejemplo anunció que elevaría su tasa de interés preferencial en 0,25%, lo que en el banco elevó de inmediato el costo de las hipotecas a tasa variable, líneas de crédito para inmuebles, préstamos para automotores y otros préstamos con interés variable. Las tasas para los depósitos se mantendrán sin cambios, afirmó un vocero.

Sin embargo, durante una presentación ante analistas el mes pasado, Marianne Lake, directora financiera del banco, sugirió que las tasas de los depósitos minoristas no tardarán en subir impulsadas en parte por "el avance de la tecnología que permite a los clientes mover más fácil el dinero".

El último movimiento de tasas dictaminado por la Fed podría "despertar" en más consumidores la necesidad de ganar un rendimiento "justo" para sus ahorros, dijo Pierre Habis, presidente de PurePoint, que acumula cerca de u$s 4500 millones en depósitos. El banco fijó un depósito mínimo inicial de u$s 10.000. "Si no se obtiene al menos 1% sobre los ahorros líquidos, creo que hay que buscar en otro lugar", afirmó.

Ken Lin, CEO de Credit Karma, la plataforma de finanzas personales más grande de Estados Unidos con cerca de 75 millones de usuarios registrados, contó que está analizando agregar cajas de ahorro a la gama de productos que recomienda el sitio.

"Es un buen espacio, desde el punto de vista del bienestar financiero de los consumidores," dijo. "Dejar 150 puntos sobre la mesa no está bueno".