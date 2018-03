Créditos en carpeta suman u$s 2350 millones

Para este año, se esperan aprobaciones de operaciones de préstamo del BID por un total de u$s 2350 millones para el financiamiento de proyectos de infraestructura vial y productiva, de agua y saneamiento, de fortalecimiento institucional (gestión fiscal provincial, AFIP), de integración urbana, y de paridad de género. En los últimos años, se logró elevar el volumen del financiamiento, de u$s 750 millones en 2015 a u$s 2300 millones del año pasado.