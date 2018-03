Prat: "Mi generación nació con un país dividido, pero tengo esperanza en los pibes"

"Un zurdito que encaje en la rueda", como lo pedía en la letra de una canción, pero el carnaval y el tango se le metieron en las venas y le ganaron a sus sueños de ser futbolista. La de ese pibe bajito que volvía de jugar a la pelota hecho una roña a su casa y que formó parte del mítico Cebollitas con Maradona -nada menos- y el Polvorita Delgado, aunque fuera un suplente eterno de ese equipo. "Ese zurdito llegará", escuchó más de una vez en labios de los entrenadores que lo dirigieron, pero que le significaron a él la marca implacable en la que depositaron sus esperanzas su padre y abuelo, tan futboleros como él. "Cuando mi viejo se dio cuenta que la música me tiraba más que el fútbol, se enojó. Me dijo que cantara y laburara, pero que el apellido no lo usara más. El quería que fuera alguien y el fútbol era su última esperanza", así fue como Ariel Roberto Martorelli se convirtió en Ariel Prat, el poeta, compositor y murguero que nos recibe en su casa de Parque Chas.

¿Cómo fue ese tiempo de Cebollita?

-Yo quería ser futbolista y mi viejo empujaba para que lo fuera. Le dolió que dejara porque era bueno ¡eh!... El día que el maestro Ernesto Duchini, con su pañuelo blanco al cuello, le dijo a mi viejo "tráigamelo a Chacarita", no era para probarme sino para jugar. Y ese día se vino hasta mi abuelo todo empilchado a verme. Pero lo mejor de esa época fueron los Cebollitas. Diego era un enano con edad de grande y le vi hacer goles de espalda al arco, de tiro libre y apilando pibes de hasta dos y tres categorías más grandes.

¿Seguís yendo a la cancha como antes?

-Sí, a la platea pero no me quedo ni un minuto sentado, me vuelvo loco y camino por los pasillos. Yo estuve en la barra de River, sé lo que es estar ahí y no creo que sea el único factor de violencia en el fútbol, para justificar su accionar represivo allí. Durante años el negocio de las barras se fue alimentando con la complicidad de los hinchas, dirigentes y hasta de algunas agencias que promocionaban sus paquetes de tour con visitas a los partidos de fútbol y lugar privilegiado al lado de La 12 o Los borrachos del tablón. Estoy en contra de la violencia en el fútbol pero el circuito que la alimenta es mucho mayor, eso es lo que digo.

¿Cómo llegan la música y la murga a gambetear al jugador?

-Desde muy chico escuchaba en la casa de mis viejos los tangos de DArienzo, el polaco Goyeneche, Julio Sosa, todas las voces de esas glorias a las que fui matizando con mi oído adolescente pegado a los discos del Flaco Spinetta, a Pedro y Pablo y con el rock de Led Zeppelin, King Crimson. A mi viejo ya le costaba levantarme para que fuera a jugar y me tenía que llevar en taxi para que no llegara tarde. Pero estaba cantado a esa altura de mi vida que las gambetas y los caños iban a venir por el lado de la murga y los carnavales más que de la pelota.

¿El barrio sigue estando en muchas de tus canciones?

-El barrio es el termómetro de mis días, de lo que somos como sociedad y de lo que nos pasa como país. Es la mejor fuente de información que tengo y ésta es una comuna de muchos brazos solidarios. Yo siempre trato de comprar en los mercaditos del barrio y el carnicero de Los Incas me recordaba los otros días los asaditos de los viernes en la vereda, en algún taller o en una obra, que lo dejaban sin carne para los fines de semana. Esa costumbre ya no se ve y más allá de los buenos y los malos tiempos, lo que te sacude es que como país no hemos podido despegar de la miseria y aunque añore siempre el aroma del hogar, como digo en una de mis canciones, jamás podré elogiar la pobreza.

Pero esa pobreza viene de mucho antes a este Gobierno.

-Sí, como hay también un desencanto porque no se pensaba de que fuéramos a retroceder tanto y hay una generación de pibes que no saben lo que es que te pidan documentos en la calle. O que vayas a una cancha, a una fiesta cantando en los micros y que te tiren con gas pimienta, sin ninguna necesidad, y eso lo vimos todos. Entonces se está queriendo imponer una corrección que no debe ser por la fuerza. Así como reconozco que hubo errores propios, porque como decía Néstor (Kirchner), somos una generación que tenía que meter los pies en el barro, y ahí, con punteros que no cumplían ningún rol social, te podías encontrar de todo.

¿Ves un país que pueda superar sus contradicciones?

-Tengo esperanza en los pibes, creo que tienen otra mirada del poder y no cargan con los viejos vicios, pero para los de mi generación la veo difícil, porque nosotros nacimos con un país dividido, que viene desde el mitrismo en adelante, pasando por la llamada revolución libertadora y el peronismo que la enfrentó, hasta la llegada de la dictadura. Así que hay toda una historia detrás de la grieta y desde entonces no hay tregua. Es como dice el Muñeco Gallardo, "hay que estar con la guardia en alto" para que no nos confundan y nos terminen escondiendo las pelotas y las banderas, que son la verdadera fiesta del pueblo. Y yo lo tomo simbólicamente del fútbol que sin el folclore, pierde su esencia.

El último vuelo

A Ariel Prat le tocó viajar en el último vuelo de Aerolíneas Argentinas de Barcelona a Buenos Aires, el que salió el 30 de enero en un Airbus A340, y cuando escuchó la voz del comandante antes del aterrizaje, se emocionó tanto como él: "Se lamentaba del cierre de la ruta pero dijo que esperaba volver pronto a recorrerla. El pasaje aplaudió y ese sentimiento, ese empoderamiento del piloto con su lugar de trabajo es lo que me da esperanzas. Y estamos hablando de un sector medio de nuestra sociedad, que quizá votó al Presidente. El Gobierno quiere ponerle un techo a las paritarias y en los primeros años de su gestión sentó a los sindicalistas de su lado, pero cuando se te empiezan a escapar "los enanos" por debajo de la mesa, ahí te quiero ver. Porque como decía Borges, a los argentinos no nos une el amor sino el espanto".