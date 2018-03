Argentina juega con Italia en un estadio que ofrece comodidades de lujo oriental

La Selección argentina juega hoy ante Italia en la ciudad inglesa de Manchester el primero de dos amistosos que servirán para afinar detalles rumbo al debut el 16 de junio en el Mundial de Rusia. El partido comenzará a las 16.45 hs y será transmitido por TyC Sports.

La "albiceleste" se presentará en el estadio Ciudad de Manchester, donde juega el Manchester City, conocido desde 2011 como Etihad Stadium gracias a los casi u$s 140 millones que la compañía árabe Etihad Airways le pagó a la ciudad en 2011 para tener su "naming right" por 10 años.

Se trata de un recinto cuyo valor de construcción se elevó hasta los u$s 200 millones sumando las diferentes "actualizaciones" y que puede albergar 55.000 espectadores, la mayoría de los cuales abonaron para la ocasión un ticket de £ 30

(u$s 42) los adultos y £ 10

(u$s 14) los menores de 18 años.

Pero el estadio también ofrece la posibilidad de disfrutar del espectáculo al estilo "jeque" gracias a los diferentes y lujosos paquetes de "hospitality".

Así, por ejemplo, por "apenas" £ 299 (u$s 420 más impuestos) por persona se puede acceder al The Tunnel Club Premier, un pack más costoso que incluye comida de cinco platos; bar completo gratuito; asientos con calefacción en nivel 1; bienvenida a los jugadores de Argentina e Italia cuando ingresen a la suite y se dirijan a los vestuarios; ver a los equipos en el túnel de vidrio; entretenimiento en la habitación; y estacionamiento VIP.

Lo siguen el The Tunnel Club Ground (desde £ 200 pp + IVA o u$s 280) que se diferencia del anterior en que el menú es de intercambio contemporáneo de tres platos, "sólo" cuenta con cerveza, vino y gaseosas de cortesía, y los asientos son acolchados en lugar de "calefaccionados". La AFA también informó a través de su sitio web que están disponibles los Platinum Boxes (desde £ 250 pp + IVA o u$s 350), que en este caso cuenta con asientos de balcón privado y se ofrecen cajas para 8, 10 o 20 invitados.

Como una alternativa VIP pero más económica se puede pedir el kit The Mancunian (desde £ 175 pp + IVA o u$s 245) que viene con menú de fusión de tres platos; barra de efectivo; asientos acolchados en nivel 2 línea media; y estacionamiento. Muy parecidos son los sets Citizens (desde £ 150 pp + IVA o u$s 210); "Legends" (desde £ 125pp + IVA o u$s 175) con buffet de tres platos; asientos acolchados, pero en nivel 2 y detrás del arco; y finalmente, por sólo £ 85

(u$s 120) por persona, el Commonwealth Bar que dispone de comida y bar; asientos acolchados; y estacionamiento.

Contra España en el Wanda

El segundo amistoso de Argentina será ante España el martes que viene a las 17.30 en el recién inaugurado Wanda Metropolitano del Atlético Madrid, que ofrece "lujos" similares, acordes con la calidad de espectáculo, y un boleto promedio de 200 euros.